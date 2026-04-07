Napoli-Milan, resta un dubbio per un episodio: il punto della Gazzetta

La gara di ieri ha visto i rossoneri uscire sconfitti dalla gara del Maradona contro il Napoli. Gli uomini di Antonio Conte hanno avuto la meglio grazie ad un gol di Matteo Politano in una partita equilibrata. La Gazzetta dello Sport ha giudicato la prova dell’arbitro Doveri: “Nessun grande errore ma resta un dubbio”.

Napoli-Milan, Doveri positivo: il voto

Pochi falli e poche ammonizioni da parte dell’arbitro Daniele Doveri della sezione A.I.A. di Roma 1. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la prova del direttore di gara è sufficiente con voto 6 alla sua direzione in Napoli-Milan, decisa dal gol di Politano al minuto 79.

Un dubbio rimane sulla decisione di non ammonire Strahinja Pavlovic per un fallo ai danni di Giovane: il difensore serbo alza il braccio sinistro e colpisce il viso dell’attaccante brasiliano. Per il resto una buona direzione della gara, senza errori grossolani.

La partita, difatti, non è stata condizionata dalle decisioni arbitrali ma anzi gli animi in campo sono sempre stati tenuti sotto controllo da Doveri.

Una buona prova dell’arbitro, che quantomeno non lascia l’amaro in bocca per sviste arbitrali come avvenuto in tante circostanze in questa stagione di Serie A.