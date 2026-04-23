Pavlovic spinge Vlahovic al Milan? Le dichiarazioni del serbo non lasciano dubbi

Pavlovic parla di Vlahovic e del suo futuro

Strahinja Pavlovic ha parlato di Dusan Vlahovic con toni entusiasti, riconoscendo al numero 9 bianconero lo status di attaccante di primo livello mondiale. Parole che arrivano prima della sfida tra Milan e Juve di campionato e che aprono a scenari di mercato interessanti.

Pavlovic e Vlahovic: l’elogio del difensore rossonero

Durante un’intervista per Tuttosport, Pavlovic non ha risparmiato complimenti al centravanti della Juventus.

“Il mio amico Vlahovic è il numero 1. Se sta bene, è uno dei migliori attaccanti del mondo”.

L’affermazione non è casuale: arriva a pochi giorni dal confronto diretto tra i due club, che rischia, però, di non vedere ancora in cambo il centravanti bosniaco, alle prese con un infortunio.

Il riconoscimento di Pavlovic non è retorica da compagno di Nazionale. Il difensore rossonero conosce bene la qualità tecnica e atletica dell’attaccante bianconero, avendo condiviso con lui esperienze in nazionale.

Vlahovic nel mirino del mercato rossonero

Qual è il significato reale di questi complimenti? Pavlovic non nasconde l’ammirazione per Vlahovic, ma queste parole assumono ulteriore rilevanza considerando che il centravanti della Juventus è stato accostato più volte al Milan sul mercato. Il difensore serbo conosce le qualità dell’attaccante meglio di chiunque altro in rosa rossonera, avendolo affrontato e studiato ripetutamente.

Sul tema del futuro ha dichiarato:

“Questa non è una domanda per me…”

Nelle prossime settimane, toccherà ai dirigenti valutare un possibile affondo nei confronti dell’attaccante della Juventus. Il suo futuro in bianconero resta ancora super incerto e sullo sfondo il Milan resta una pista concreta.