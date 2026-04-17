Pulisic a secco dal…Verona: i numeri del Milan dopo la crisi del gol

Il Milan è impegnato nella lotta Champions e scenderà in campo Domenica al Bentegodi alle ore 15. I rossoneri stanno attraversando un periodo complicato e per uscirne sperano nel ritorno al gol di Christian Pulisc. L’attaccante americano non segna più dal 28 Dicembre, giorno dell’ultima rete messa a segno proprio contro il Verona a San Siro.

Da allora il talento statunitense si è fermato e, con lui, anche il rendimento offensivo del Milan ha subito un netto calo. Un dato che pesa nel momento decisivo della stagione.

Come è cambiato il Milan senza i suoi gol

L’ultima esultanza di Pulisic risale al netto 3-0 rifilato all’Hellas Verona, gara in cui aprì le marcature. Da quel momento, però, l’esterno offensivo non è più riuscito a trovare la via del gol in campionato, entrando in un digiuno inatteso per uno dei giocatori più decisivi del Milan.

Il calo realizzativo di Pulisic coincide con un momento complicato per il Milan, che nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità e brillantezza in fase offensiva. Meno reti, meno incisività e risultati altalenanti: numeri che raccontano quanto l’americano sia centrale negli equilibri della squadra. Ritrovare il suo contributo sotto porta può diventare decisivo per il finale di stagione rossonero.

Il calendario e l’ipotesi del ritorno al gol

Guardando avanti, il Milan si prepara a un finale di stagione rovente e il calendario potrebbe offrire una coincidenza particolare. Il prossimo incrocio con il Verona rappresenta infatti uno scenario curioso: la possibilità che Pulisic possa interrompere il suo digiuno proprio contro la squadra a cui ha segnato l’ultima volta.

Ritrovare il suo contributo sotto porta potrebbe diventare la chiave fondamentale per il Milan, che punta a chiudere la stagione tra le prime quattro della classifica e qualificarsi cosi alla prossima Champions League.