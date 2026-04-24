Pulisic, è rottura col Milan? Retroscena preoccupante sul contratto

Pulisic e il futuro incerto nel Milan

Christian Pulisic torna al centro del dibattito in casa Milan, e questa volta il tema non riguarda il campo. Il rallentamento sul rinnovo di contratto dell’esterno americano alimenta interrogativi in un momento delicato della stagione. Il retroscena emerso nelle ultime ore lega lo stallo a questioni tecniche e strategiche, con riflessi che coinvolgono anche il futuro del progetto rossonero.

Il rinnovo fermo e i dubbi sul progetto

Il nodo è tutto nella trattativa che non decolla. Secondo quanto emerge dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Pulisic sarebbe fermo dal 6 ottobre, data indicata come momento di rottura nei contatti. Un dettaglio che pesa, soprattutto perché fino a poche settimane fa il prolungamento sembrava vicino.

Dal fronte rossonero filtra prudenza, ma il tema esiste. Il punto non sarebbe solo economico. Sul tavolo ci sarebbero anche valutazioni legate alla direzione tecnica e alla stabilità del progetto. In questo quadro rientra anche il nome di Massimiliano Allegri, chiamato a definire nuove gerarchie e idee.

Anche il rendimento dell’americano è finito in discussione. Pulisic non segna da dicembre e le prestazioni non hanno sempre convinto la piazza dall’inizio del 2026.

Il peso delle scelte e lo scenario che preoccupa

Il retroscena più delicato riguarda la possibile influenza delle scelte societarie. Il cambio di assetto e le decisioni sul mercato potrebbero aver inciso nelle valutazioni del giocatore e del suo entourage. Non è una rottura formale, ma il gelo raccontato nelle ricostruzioni non viene considerato banale.

“Pulisic e il suo entourage non avrebbero gradito alcuni segnali arrivati sul piano tecnico”.

Allegri ha la massima considerazione del giocatore, ma il club dovrà fare le sue valutazioni. L’americano è legato fino al 2027 con il Milan, ciò vuol dire che, in caso di mancato rinnovo, aumenterebbero le chance di vederlo lontano dai colori rossoneri, magari anche a parametro zero tra un anno.