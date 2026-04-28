Rabiot “provocato” da Locatelli: il retroscena in Milan-Juventus

Dopo uno 0-0 non particolarmente colmo di emozioni, il Milan si appresta a vivere le ultime quattro gare della stagione con in mente l’obiettivo di qualificarsi matematicamente alla prossima Champions League. I rossoneri intendono chiudere i discorsi il prima possibile e confidano di ottenere la sicurezza di accedere all’Europa che conta da qui al traguardo conclusivo. Nel frattempo si torna a parlare del match contro la Juventus e nello specifico di un particolare siparietto che ha riguardato il centrocampista rossonero Adrien Rabiot e l’avversario Manuel Locatelli.

Scintille in campo tra Rabiot e Locatelli: tutto l’accaduto

Le immagini provenienti dal programma di Davide Bernardi di DAZN “BordoCam” offrono la possibilità di parlare di quanto accaduto sul prato verde di San Siro nel corso del match di domenica sera tra il Milan e la Juventus. I ragazzi di mister Allegri arrivavano con la chiara volontà di non perdere il match, tenendo a bada le inseguitrici e mettendo una significativa ipoteca alla qualificazione alla prossima Champions League.

Oltre al mero risultato, l’attenzione va anche su quanto accaduto tra i calciatori in campo. Le immagini di BordoCam raccontano di un siparietto tra Adrien Rabiot e Manuel Locatelli: i due, già compagni in bianconero, sono stati protagonisti di un confronto che in molti non hanno notato. Il centrocampista francese avrebbe infatti deciso di non porgere la mano all’avversario su invito dello stesso al consueto saluto di fine partita. La scelta probabilmente è dipesa da due fattori, strettamente legati l’uno con l’altro: il primo è l’atteggiamento di Locatelli ritenuto eccessivamente critico da parte del rossonero, l’altro è l’intenso spirito agonistico che ha sicuramente attraversato corpo e mente dei calciatori della sfida.