Saelemaekers contro la crisi da gol: spunta un dato che fa ben sperare contro il Napoli

Alexis Saelemaekers non segna da 6 mesi . L’esterno belga del Milan ha realizzato l’ultimo gol l’8 novembre, ma emerge un dato che fa ben sperare contro il Napoli.

Saelemaekers: dal gol al Napoli al blocco totale

L’ultimo gol di Saelemaekers risale all’8 novembre. Da quella data, ha collezionato presenze senza lasciare il segno nella fase conclusiva. Il contrasto con il rendimento alla Roma è evidente: nella precedente esperienza giallorossa aveva messo a segno 7 gol e 4 assist in 1.400 minuti, un rapporto offensivo decisamente superiore. In questa stagione al Milan, l’esterno belga ha totalizzato 2 gol e 4 assist in 2.294 minuti, numeri che raccontano una riduzione significativa della sua incisività sotto porta.

La particolarità della situazione riguarda il prossimo avversario. Saelemaekers aveva segnato all’andata contro il Napoli, dimostrazione che contro i partenopei riesce a trovare la via della rete. Lo stesso era successo anche nel famoso 4-0 del Maradona nell’anno del terzo scudetto azzurro. Il Milan affronta nuovamente la squadra di Conte in una sfida decisiva per la corsa al vertice, e il belga avrà l’occasione di interrompere il suo digiuno personale proprio contro chi lo aveva visto realizzare nella gara d’andata.

La sfida al Napoli: l’occasione per invertire la tendenza

Il momento del Milan coincide con uno dei crocevia della stagione. Affrontare il Napoli rappresenta un test di rilevanza assoluta per le ambizioni scudetto anche future, e l’eventuale ritorno al gol di Saelemaekers potrebbe fungere da elemento di equilibrio tattico per gli uomini di Allegri. L’esterno belga deve ritrovare la finalizzazione che caratterizzava la sua esperienza romana, perché il Milan ha bisogno che tutti gli interpreti offensivi mantengano standard competitivi.

Il blocco offensivo di Saelemaekers non è isolato nel panorama rossonero, ma la sua soluzione passa per il ritorno alla conclusione efficace. Contro il Napoli avrà una nuova opportunità per dimostrare che il gol del novembre non è stato un episodio, bensì il primo di una sequenza che può ripetersi.