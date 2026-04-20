Ultim’ora Leao, cambia tutto: l’annuncio di Moretto scuote il Milan

Il futuro di Rafa Leao, dopo le sue deludenti prestazioni, è tornato prepotentemente al centro delle voci di mercato in casa Milan. Le ultime dichiarazioni di Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, hanno infatti, aperto scenari importanti e inattesi sul destino del numero 10 rossonero. Il Milan avrebbe infatti deciso di congelare le trattative per il rinnovo, in attesa di capire l’evoluzione legata alla qualificazione in Champions.

Leao in bilico: possibile apertura alla cessione

La notizia più rilevante riguarda però il mercato in uscita. Secondo quanto riportato da Moretto, Leao potrebbe diventare un nome concreto sul mercato estivo:

“Leao potrebbe diventare un nome per il mercato in uscita, se dovesse arrivare un’offerta intorno ai 40/50 milioni il Milan ci penserebbe. Il suo futuro resta incerto, le trattative per il rinnovo sono state congelate”.

Una valutazione che, se confermata, segnerebbe un cambio di prospettiva radicale per il futuro del portoghese a Milano.

Barcellona alla finestra: gradimento ma dubbi interni

Tra le possibili destinazioni la più concreta pare essere il Barcellona. Leao sarebbe stato proposto al club catalano e la pista sarebbe gradita al giocatore stesso:

“Leao è stato proposto al Barcellona, a lui piacerebbe la destinazione, piace al presidente Laporta ma non genera una totalità di consensi nella dirigenza Blaugrana”.

Il futuro del portoghese resta quindi tutto da scrivere, tra il rinnovo con il Milan per ora in stand-by e un possibile addio che ad oggi non appare più cosi impossibile.