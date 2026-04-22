Vlahovic-Milan, l’assist per il serbo arriva dalla Juve: rossoneri alla finestra

Dusan Vlahovic rimane nel mirino del Milan mentre il rinnovo con la Juventus entra in una fase critica. I rossoneri valutano l’attaccante serbo come soluzione per l’attacco in vista della prossima stagione.

Vlahovic, il rinnovo bianconero si blocca sul denaro

La trattativa per prolungare l’accordo tra il centravanti e la Juventus ha perso velocità nelle ultime settimane. Vlahovic guadagna attualmente 12 milioni di euro netti annui, una cifra che la dirigenza bianconera ritiene insostenibile per il futuro della rosa. Il club torinese ha comunicato la disponibilità a discutere solo di un accordo al ribasso, creando una frattura nelle negoziazioni che sembravano avanzate fino a pochi mesi fa.

La posizione della Juventus non lascia spazio a compromessi. Secondo Sky Sport, Vlahovic rientra nella categoria dei giocatori in scadenza di contratto insieme a Goretzka, Lewandowski e Bernardo Silva, rendendo il suo profilo particolarmente appetibile sul mercato senza il vincolo di una trattativa con il club proprietario. Questo scenario ha naturalmente attirato l’attenzione di diversi top club europei, tra cui il Milan del suo mentore Allegri.

Milan e Allegri, il rapporto che può fare la differenza

A Via Aldo Rossi la proposta economica non supererebbe i 6 milioni netti. La vera carta che il Milan può giocare, però, è Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero ha guidato Vlahovic alla Juventus per due stagioni, dal 2022 al 2024, sviluppando una stima autentica verso il giocatore serbo, come sottolineato da Giancluca Di Marzio su Sky Sport: “Allegri ha sempre avuto stima nei confronti di Vlahovic“. Questa relazione consolidata rappresenta un elemento concreto che differenzia il Milan da altri pretendenti.

Non è la prima volta che il club rossonero prova a ingaggiare il centravanti. L’estate scorsa il Milan aveva già tentato di portarlo in Serie A, senza successo. Ora, con il rinnovo bloccato e la volontà del giocatore ancora incerta, lo scenario cambia radicalmente. La disponibilità economica diventa secondaria rispetto alla possibilità di lavorare nuovamente con un allenatore che conosce bene le sue caratteristiche.

Bayern e altre pretendenti: la corsa si allarga

Il Bayern Monaco è già in movimento e considera Vlahovic come alternativa concreta a Jackson nel ruolo di centravanti. Anche il club bavarese, dunque, monitora la situazione e potrebbe farsi avanti con un’offerta competitiva. La competizione internazionale si fa più serrata, specialmente considerando che la finestra di trasferimento consente ai club di agire senza dover negoziare con la Juventus se il giocatore non rinnova.

Vlahovic dovrà decidere il suo futuro in tempi brevi. La Juventus attende una risposta sulla riduzione dell’ingaggio, il Milan prepara una proposta che sfrutta il legame con Allegri, il Bayern osserva e valuta i tempi di intervento. Per il centravanti serbo non mancano le opzioni, ma la scelta tra restare a Torino con stipendio ridotto, trasferirsi a Milano con uno stipendio più basso ma una piazza appetibile, oppure tentare l’avventura in Germania determinerà gli assetti dell’attacco rossonero nella prossima stagione.