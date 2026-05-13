Addio pesante in casa Milan senza Champions? Il Manchester United fa sul serio

Strahinja Pavlovic potrebbe lasciare il Milan in estate se la squadra non si qualificherà per la Champions League, con il Manchester United pronto a offrire 50 milioni di euro.

Pavlovic: il difensore nel mirino della Premier League

La stagione del Milan ha subito una piega complicata nel girone di ritorno. Dopo aver chiuso il girone d’andata a soli tre punti dall’Inter, i rossoneri hanno accumulato una serie di risultati deludenti che li ha allontanati dalle zone nobili della classifica. Il rendimento è crollato rispetto alle promesse della prima metà di campionato e ora il traguardo della qualificazione in Champions League appare concreto rischio.

In questo scenario di difficoltà, il Milan si trova costretto a valutare eventuali sacrifici sul mercato. Pavlovic ha disputato un’ottima stagione in difesa e ha attirato l’interesse di diversi club stranieri.

Il Manchester United, in particolare, è pronto a sganciare un’offerta da 50 milioni di euro per portarlo in Premier League. La tentazione economica è forte, soprattutto per una società che ha necessità di bilancio.

Milan: la lezione dello scorso anno e il rischio di cedere i migliori

Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, il Milan ha già affrontato situazioni simili in passato. L’anno precedente, l’assenza dalla Champions aveva costretto la società a cedere giocatori importanti entro il 30 giugno per equilibrare i conti. Il club vuole evitare di ripetere questa dinamica e sa bene che la mancata qualificazione europea comporterebbe scelte difficili sul mercato.

Qual è lo scenario più probabile per Pavlovic? Se il Milan dovesse fallire l’accesso alla Champions, la vendita del difensore diventerebbe quasi inevitabile. L’offerta del Manchester United rappresenterebbe un’occasione finanziaria difficile da rifiutare per una società alle prese con esigenze di bilancio. La permanenza di Pavlovic al Milan dipenderà dunque dal raggiungimento del traguardo europeo.

Il club rossonero ha ancora alcune giornate di campionato per invertire la rotta e assicurarsi la qualificazione. Riuscire in questo intento significherebbe non solo mantenere Pavlovic, ma anche evitare di dover smantellare la rosa per ragioni economiche. La prossima mossa spetta alla squadra e ai risultati che riuscirà a ottenere nelle due settimane decisive della stagione, con Pavlovic che rimane uno dei profili più appetibili del mercato europeo.