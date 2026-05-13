Milan: che mazzata senza Champions League! Occhio all’effetto domino

Il Milan rischia concretamente di escludere i top player dal mercato estivo se non dovesse qualificarsi in Champions League. Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, la massima competizione europea rappresenta un elemento discriminante per l’appeal economico della società.

Il crollo rossonero e l’effetto domino sul mercato

Dopo una prima metà di stagione promettente, chiusa a soli tre punti dall’Inter, i rossoneri hanno subito un netto calo nel girone di ritorno. La serie di risultati negativi ha disperso quanto costruito nei mesi precedenti, allontanando il Milan dalle zone alte della classifica.

Ora la qualificazione alla prossima Champions League, prioritaria per la società, rischia di sfumare. Errori, poca continuità e prestazioni deludenti hanno caratterizzato questa fase della stagione. L’impatto non riguarda soltanto la classifica.

Come sottolinea il quotidiano romano, l’eventuale assenza dalla Champions condiziona direttamente le strategie di calciomercato. I giocatori di primo livello diventano meno disponibili a trasferirsi a Milanello senza la certezza di giocare nella massima competizione continentale. L’appeal economico e sportivo della piazza si riduce drasticamente.

Goretzka rischia di saltare? Ecco cosa filtra sul colpo tanto voluto

Leon Goretzka del Bayern Monaco rappresenta il primo grande obiettivo per il centrocampo rossonero. Tuttavia, senza Champions sarà significativamente più complicato convincere il centrocampista tedesco a trasferirsi. Il giocatore bavarese ha alternative di livello superiore in termini di competizioni europee e visibilità internazionale. La situazione del Milan diventa una leva negativa nelle trattative con i grandi club europei.

Non si tratta di un ostacolo marginale. L’eventuale perdita della qualificazione in Champions rende ogni trattativa più difficile, ogni negoziazione parte da posizioni di svantaggio. La dirigenza dovrà rivedere completamente le proprie ambizioni di mercato nel caso in cui la stagione dovesse concludersi al di fuori delle prime quattro posizioni.

Lo scenario futuro è chiaro: il Milan che non gioca la Champions League dovrà puntare su profili giovani o in cerca di rilancio, abbandonando la corsa ai top player. Questo comporterebbe un ulteriore allontanamento dalle zone nobili della classifica per la stagione successiva, trasformando la mancata qualificazione in una spirale difficile da invertire per il calciomercato Milan.