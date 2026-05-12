Milan, Allegri è in discussione: la conferma è tutt’altro che scontata

Il Milan sta vivendo un periodo di crisi nel momento cruciale della stagione, in questo clima già teso aumentano i dubbi riguardanti il futuro del tecnico livornese Massimiliano Allegri. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, dove ha analizzato il periodo rossonero e le possibili evoluzioni legate alla panchina e allo staff tecnico.

Allegri sotto esame: decisione rimandata a fine stagione

Il futuro del tecnico non è ancora definito e sarà legato alle valutazioni complessive che verranno fatte a fine stagione:

“Sicuramente l’operato di Massimiliano Allegri resta sotto esame, a fine campionato si capirà se entrambe le parti, dirigenza e Allegri, vorranno proseguire insieme.”

Al momento, dunque, la posizione dell’allenatore resta in bilico e ogni decisione sarà presa solo al termine del campionato, con uno scenario ancora tutto aperto.

Milan: il futuro di Allegri non dipende solo dalla Champions

Più in generale, secondo Moretto, la società rossonera sta analizzando l’intera stagione senza legare ogni scelta esclusivamente al risultato europeo:

“Al Milan oggi sono un po’ tutti sotto esame, tanto dipenderà dalla Champions ma non tutto. Ci sono alcune situazioni e scelte che potrebbero anche non dipendere dalla qualificazione in Champions League.”

Un quadro che conferma come il Milan stia valutando diversi aspetti interni prima di prendere decisioni definitive sul futuro dell’area tecnica e sportiva.