Allegri al Napoli? Le intenzioni in casa Milan sono chiare, piano già delineato

Massimiliano Allegri riceve attenzioni dal Napoli, ma il Milan ha già chiarito le sue priorità. Ecco quali sono le intenzioni del club rossonero sull’attuale tecnico.

Allegri e il Napoli: il corteggiamento non cambia i piani

Alcune telefonate sono arrivate da Napoli, ma Allegri rimane concentrato sulla partita di domenica da giocare contro il Cagliari, l’ultimo impegno della stagione rossonera.

Il tecnico toscano rappresenta una possibilità concreta per il post Antonio Conte nel capoluogo campano, però la situazione del Napoli dipende soprattutto da un altro nome: quello di Maurizio Sarri, in uscita dalla Lazio.

Se Sarri dovesse scegliere il Napoli, il discorso su Allegri si chiuderebbe immediatamente. Se invece il tecnico laziale accettasse l’Atalanta, allora De Laurentiis potrebbe forzare con decisione per il manager del Milan. Ma la priorità assoluta di Allegri rimane comunque ascoltare la volontà del Milan sul suo futuro in rossonero.

Le condizioni di Allegri: mercato e ruoli nella società

Il tecnico vuole vederci chiaro su due aspetti fondamentali. Il primo riguarda il calciomercato: quale sarà la strategia estiva, quanti investimenti, quali profili. Il secondo aspetto tocca l’organizzazione interna: Allegri pretende chiarezza sui ruoli e il rispetto delle gerarchie all’interno della società rossonera.

Questi non sono dettagli marginali per lui, ma elementi decisivi per proseguire con il progetto Milan. Dal punto di vista economico e del contratto, poi, il problema non esiste: domenica potrebbe scattare il prolungamento automatico in caso di qualificazione in Champions League, che allungherebbe il contratto fino al 30 giugno 2028 a circa 6 milioni netti a stagione. Dunque il nodo è la visione progettuale.