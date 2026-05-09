Allegri lo ha rivitalizzato, ma senza Champions dirà addio: Premier pronta ad accoglierlo

Pavlovic è rinato con Allegri: il difensore serbo del Milan è diventato il calciatore più utilizzato della rosa con 35 presenze e 2949 minuti. Ma senza Champions il suo futuro finisce in bilico.

La trasformazione tattica di Pavlovic: da bocciato a imprescinbile

Quando Strahinja Pavlovic è arrivato al Milan nel 2024, le certezze erano poche. La dirigenza rossonera non lo aveva ancora consacrato come titolare inamovibile. Tutto è cambiato a giugno: con Massimiliano Allegri in panchina, il difensore centrale serbo ha trovato la sua dimensione tattica. Lo spostamento a terzo di sinistra in una difesa a tre non è stato un dettaglio. È stata la chiave che ha sbloccato il suo potenziale.

I numeri raccontano una storia inequivocabile. Pavlovic ha accumulato 35 presenze tra tutte le competizioni, con circa 2949 minuti giocati: il minutaggio più alto dell’intera rosa rossonera. Quattro gol e un assist completano il quadro di una stagione che lo ha trasformato in un elemento decisivo sia in fase difensiva che in avanti.

Pavlovic durante una partita del Milan in maglia rossonera

Crystal Palace e Manchester United: il corteggiamento della Premier

Due club di Premier League hanno già bussato alla porta del Milan. Crystal Palace e Manchester United monitorano Pavlovic con interesse concreto. La Premier League rappresenta un’attrazione irresistibile per i difensori centrali di livello europeo, soprattutto per quelli che hanno dimostrato versatilità tattica come il serbo.

La società rossonera desidera trattenerlo per la prossima stagione. Pavlovic è diventato troppo importante per gli equilibri di Allegri. Tuttavia, il calciomercato Milan segue logiche ferree: senza Champions League, resistere alle offerte della Premier diventa complicato.Le prossime tre partite decideranno il destino del difensore serbo che ha trasformato la sua esperienza milanista da fallimento iniziale a successo consolidato.