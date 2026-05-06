“Allegri non li voleva!”: Milan, la rivelazione di Cruciani in diretta

Giuseppe Cruciani, giornalista, ha denunciato contrasti significativi all’interno della dirigenza del Milan riguardo alle scelte di calciomercato, affermando che la società ha acquisito giocatori contro le preferenze tecniche di Massimiliano Allegri.

Milan, la spaccatura tra Tare e gli altri dirigenti

A Number 1 Podcast, Cruciani ha espresso un giudizio senza mezzi termini sulla gestione rossonera: “Non lo dico per difendere Allegri, hanno comprato dei giocatori come sappiamo tutti noi che Allegri non voleva. C’è una spaccatura evidente all’interno della società tra Tare ed altri dirigenti del Milan”. Il giornalista non ha specificato ulteriormente l’identità degli altri dirigenti coinvolti, ma la dichiarazione evidenzia una frattura decisionale che va oltre le scelte tecniche ordinarie. Questa dinamica si inserisce in un contesto dove le valutazioni del tecnico livornese sulla composizione della rosa non trovano sempre riscontro nelle operazioni concrete della proprietà e dell’area sportiva.

La situazione emerge proprio mentre il Milan attraversa un momento critico dal punto di vista dei risultati. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo al Mapei Stadium, Allegri ha definito la prestazione come la peggiore della stagione, una valutazione che rispecchia il suo insoddisfacimento non solo per quanto accaduto in campo, ma potenzialmente anche per le risorse umane a sua disposizione. Le scelte di mercato invernale, dunque, potrebbero rappresentare un elemento di tensione nelle relazioni tra lo staff tecnico e chi governa le decisioni di investimento.