Allegri verso Napoli, accordo vicino: la decisione di De Laurentiis

Massimiliano Allegri verso il Napoli dopo l’esonero dal Milan. De Laurentiis ha accelerato nella trattativa con l’entourage dell’allenatore toscano, sorpassando Vincenzo Italiano che nel frattempo ha raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale dal Bologna.

Allegri e De Laurentiis: l’intesa sulla base biennale

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il presidente azzurro ha prospettato a Allegri una base di accordo biennale:

“Nuovi contatti tra Allegri e il Napoli, De Laurentiis presente e il ds Manna già convinto da settimana scorsa sulla priorità Max. L’ex allenatore del Milan ha dato totale apertura da ieri alla possibilità di firmare un contatto anche breve, biennale.”

L’accelerazione di De Laurentiis non è casuale. Dopo gli attestati di stima scambiati negli anni precedenti con Allegri, il presidente ha deciso di muoversi in modo decisivo nel momento in cui il tecnico si è liberato dal Milan. La proposta biennale rappresenta un segnale di fiducia e di stabilità, elementi che il Napoli intende garantire dopo le turbolenze dell’ultimo periodo.

Allegri e il Milan: i dettagli dell’addio ancora da definire

Resta un passaggio amministrativo cruciale prima della firma. Allegri deve ancora definire i termini della rescissione con il Milan, dove Gerry Cardinale ha optato per un reset totale dopo il finale deludente di stagione. L’esonero ha coinvolto anche il dirigente Furlani, Tare e Moncada, creando una situazione complessa da gestire nei prossimi giorni.

L’entourage dell’allenatore dovrà stabilire gli ultimi dettagli con il Milan prima di sottoscrivere l’accordo con Napoli. Non si tratta di una formalità banale, ma di questioni contrattuali e economiche che richiedono chiarimenti definitivi. Una volta risolto questo nodo, la strada verso il Napoli sarà completamente libera.

Italiano, Bologna e il sorpasso: come è cambiato lo scenario

La situazione si è capovolta in 24 ore. Ieri Vincenzo Italiano era il candidato principale per il Napoli, ma l’arrivo della risoluzione consensuale dal Bologna ha aperto uno scenario diverso. De Laurentiis ha preferito virare su Allegri, sfruttando la disponibilità immediata dell’allenatore e la possibilità di costruire un progetto su due anni senza incertezze.

Italiano avrà comunque altre opportunità nel mercato, ma il Napoli rappresentava per lui la piazza più prestigiosa disponibile. La scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri suggerisce una volontà di affidarsi a un nome con maggiore pedigree internazionale e esperienza nel gestire pressioni elevate. Allegri ha vinto 10 trofei in carriera e possiede una credibilità consolidata nel massimo campionato italiano.