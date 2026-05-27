Milan, come cambia il futuro senza Champions: dal nuovo tecnico ai giocatori

Solo poche ore prima dell’ultima gara di Serie A il futuro del Milan sembrava già segnato, già “studiato” verso quella che sarebbe stata la programmazione della prossima stagione. Dopo la disfatta contro il Cagliari, invece, il futuro è tutto da scrivere e da riorganizzare, partendo dalla dirigenza passando per quello che sarà il nuovo tecnico fino ad arrivare al futuro di molti giocatori, che adesso cambierà inevitabilmente.

Milan, si parte da tecnico e dirigenza: la situazione

Quello che sarà il nuovo Milan non può che partire dalla rifondazione della dirigenza e dalla conseguente scelta del nuovo allenatore che prenderà il posto lasciato vuoto da Max Allegri. Questo nuovo ciclo sembra andare nella direzione di Zlatan Ibrahimovic, l’ormai dirigente avrà pieni poteri e sarà molto influente nelle scelte.

La società, adesso, è alla ricerca di tre nuove figure nel ramo dirigenziale: praticamente i sostituti di Furlani, Moncada e Tare. La scelta dell’allenatore, invece, sembra indirizzata almeno nelle intenzioni: Andoni Iraola è il preferito e il prescelto dei rossoneri ma il tecnico spagnolo prende tempo per valutare per bene tutte le offerte sul tavolo e i vari progetti.

Milan, adesso il futuro dei top cambia

Il futuro di molti top player rossoneri, adesso, potrà inevitabilmente cambiare. Giocare la Champions League, non è un mistero, fa tutta la differenza del mondo e diversi giocatori potrebbero decidere di cambiare aria nella prossima stagione trovandosi una nuova sistemazione.

Un primo nome è sicuramente Adrien Rabiot: perno negli schemi di Allegri ma calciatore che vuole e deve giocare la Champions. Poi c’è il tema Modric, con il fuoriclasse croato che sembra sempre più indirizzato al ritiro dopo il Mondiale che disputerà con la sua nazionale.

Rafa Leao e Pulisic sembrano legati a quello che sarà il nuovo tecnico: i giocatori vorrebbero restare ma la volontà è quella di costruire il nuovo Milan su basi solide con scelta condivise. Viene da pensare anche ad Ardon Jashari, giocatore voluto fortemente dal tandem Allegri-Tare e pagato circa 40 milioni: verrà messo al centro del progetto o andrà alla ricerca di spazio? Ad oggi ci sono tanti, troppi interrogativi sul futuro del Milan che avranno una prima risposta solo al termine del prossimo mercato estivo.