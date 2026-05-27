Milan, colpo di scena per il futuro di Modric e Leao: adesso cambia tutto

Il Milan ha stravolto radicalmente la sua struttura dirigenziale, ed è già a lavoro per trovare i sostituti giusti. Fino a quel momento, e alla scelta del nuovo tecnico, appare difficile individuare il futuro di molti calciatori. Luka Modric e Rafa Leao sono i giocatori più discussi e il loro futuro è ancora indeciso.
Milan, Modric via? La situazione
Luka Modric è reduce da un’ottima stagione, almeno dal punto di vista personale, con il Milan. Le sue ambizioni, e quelle di tutto l’ambiente rossonero, prevedevano la qualificazione in Champions League: ora la permanenza in Italia risulta più difficile del previsto.
Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse croato starebbe pensato di disputare il Mondiale e poi appendere gli scarpini al chiodo. Decisione ancora non definitiva ma che prende sempre più quota visto il cambiamento radicale che sta avvenendo in casa Milan.
Milan, Leao vuole restare: la sua posizione
La stagione di Rafael Leao non è stata tra le migliori. Tanti alti e bassi per il talento portoghese che non è riuscito a lasciare il segno nella corsa alla qualificazione Champions. Ora, il suo futuro è incerto perché i rossoneri potrebbero decidere di venderlo davanti ad un’offerta congrua con il suo valore.
L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta la volontà dell’esterno: Leao vuole restare al Milan. Il portoghese ha un contratto che lo lega ai colori rossoneri fino al 2028 e intende rispettarlo. Vedremo nelle prossime settimane se dovesse arrivare una grande offerta come si comporterà la dirigenza.