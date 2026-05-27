Milan, colpo di scena per il futuro di Modric e Leao: adesso cambia tutto

Modric e Leao: il bivio tra permanenza e cessione. Foto: SpazioMilan

Il Milan ha stravolto radicalmente la sua struttura dirigenziale, ed è già a lavoro per trovare i sostituti giusti. Fino a quel momento, e alla scelta del nuovo tecnico, appare difficile individuare il futuro di molti calciatori. Luka Modric e Rafa Leao sono i giocatori più discussi e il loro futuro è ancora indeciso.

Milan, Modric via? La situazione

Luka Modric è reduce da un’ottima stagione, almeno dal punto di vista personale, con il Milan. Le sue ambizioni, e quelle di tutto l’ambiente rossonero, prevedevano la qualificazione in Champions League: ora la permanenza in Italia risulta più difficile del previsto.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il fuoriclasse croato starebbe pensato di disputare il Mondiale e poi appendere gli scarpini al chiodo. Decisione ancora non definitiva ma che prende sempre più quota visto il cambiamento radicale che sta avvenendo in casa Milan.

Luka Modric in azione con la maglia del Milan

Milan, Leao vuole restare: la sua posizione

La stagione di Rafael Leao non è stata tra le migliori. Tanti alti e bassi per il talento portoghese che non è riuscito a lasciare il segno nella corsa alla qualificazione Champions. Ora, il suo futuro è incerto perché i rossoneri potrebbero decidere di venderlo davanti ad un’offerta congrua con il suo valore.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta la volontà dell’esterno: Leao vuole restare al Milan. Il portoghese ha un contratto che lo lega ai colori rossoneri fino al 2028 e intende rispettarlo. Vedremo nelle prossime settimane se dovesse arrivare una grande offerta come si comporterà la dirigenza.