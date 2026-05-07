Bartesaghi da pelle d’oca sul Milan: “È una passione”, poi un retroscena su Leao…

Davide Bartesaghi si sta ritagliando spazio e attenzione nel mondo Milan, ma oltre al campo sono le sue parole a colpire i tifosi rossoneri. Durante l’intervista rilasciata a Off The Pitch, il giovane rossonero ha raccontato alcuni momenti personali vissuti negli ultimi mesi, tra il passaggio dal settore giovanile alla prima squadra e il rapporto con Rafael Leao. Un racconto semplice e autentico, che conferma quanto il Milan rappresenti molto più di una semplice squadra per chi cresce con quei colori addosso.

Il legame speciale con il Milan

Nel corso dell’intervista, Bartesaghi ha parlato del significato profondo che il Milan ha nella sua vita. Per il classe 2005, arrivare in prima squadra dopo il percorso nelle giovanili rappresenta qualcosa di unico.

“Il Milan è una passione: la gente, la maglia e la storia si descrivono da soli. Dalle giovanili alla prima squadra è un’emozione incredibile”.

Parole sincere, che mostrano il forte senso di appartenenza del giocatore verso il club rossonero e verso una tifoseria che continua a seguire con attenzione la crescita dei talenti italiani.

Il regalo di Leao dopo la doppietta

Bartesaghi ha ricordato con emozione uno dei momenti più belli vissuti recentemente in rossonero. Dopo una prestazione importante contro il Sassuolo, Rafael Leao ha deciso di sorprenderlo con un gesto speciale rimasto nel cuore del giovane difensore.

“Dopo la doppietta contro il Sassuolo, Leao mi ha detto che il giorno dopo mi avrebbe fatto un regalo. Mi ha fatto trovare in spogliatoio un quadro gigante con la mia esultanza: è stato bellissimo, l’ho appeso in camera”.

Un episodio che racconta bene il clima presente nello spogliatoio del Milan e il rapporto costruito tra i giocatori più esperti e i giovani cresciuti nel vivaio.

Bartesaghi vuole ritagliarsi spazio nel futuro rossonero

La stagione attuale sta permettendo a Davide Bartesaghi di accumulare esperienza preziosa accanto a giocatori di livello internazionale come Rafael Leao e Christian Pulisic. Il Milan punta molto sulla crescita dei giovani e il difensore classe 2005 rappresenta uno dei profili più interessanti usciti dal vivaio negli ultimi anni.

L’entusiasmo mostrato dentro e fuori dal campo conferma la volontà di costruire un percorso importante in maglia rossonera. Per i tifosi del Milan, vedere ragazzi cresciuti nel club arrivare in prima squadra continua ad avere un valore speciale.