Caos Milan, non solo Leao: in due pronti a dire addio

Il finale di stagione ha letteralmente stravolto tutti i piani del Milan riguardanti la prossima stagione. Dallo stravolgimento della dirigenza all’esonero di Allegri, passando per diversi giocatori che potrebbero dire addio al club rossonero. Rafa Leao è ormai certo dell’addio ma non è l’unico: vicini all’addio anche Modric e Rabiot.

Milan, Modric ai saluti: le utlime

Molti giocatori big potrebbero lasciare il Milan in estate, non è più un segreto. Partendo da Rafael Leao che dopo le sue parole è certo di una cessione, ci sono anche altri giocatori sul piede di partenza. Aspettando la riorganizzazione della dirigenza si valutano gli scenari.

Luka Modric, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è uno di quelli che potrebbe salutare anche decidendo di ritirarsi dopo aver disputato il Mondiale con la sua Croazia. La qualificazione in Champions e la permanenza di Allegri erano fattori chiave per convincerlo a proseguire: ora le percentuali sono molto basse.

Modric e Rabiot in azione con la maglia rossonera durante la partita

Uscite Milan, anche Rabiot può partire

Adrien Rabiot era arrivato in rossonero proprio da fedelissimo di Massimiliano Allegri, e senza la Champions sarà difficile trattenerlo. Il centrocampista francese, prosegue il quotidiano, è seguito dal Napoli, prossima squadra dell’ormai ex mister rossonero.