Calciomercato del Milan

Caos Milan, non solo Leao: in due pronti a dire addio

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Caos Milan, non solo Leao: in due pronti a dire addio
I giocatori del Milan riuniti in cerchio durante una partita allo stadio. Foto: ANSA
Giocatori del Milan in cerchio durante una partita, indossano maglie rossonere a righe con sponsor BitPL

Il finale di stagione ha letteralmente stravolto tutti i piani del Milan riguardanti la prossima stagione. Dallo stravolgimento della dirigenza all’esonero di Allegri, passando per diversi giocatori che potrebbero dire addio al club rossonero. Rafa Leao è ormai certo dell’addio ma non è l’unico: vicini all’addio anche Modric e Rabiot.

Milan, Modric ai saluti: le utlime

Molti giocatori big potrebbero lasciare il Milan in estate, non è più un segreto. Partendo da Rafael Leao che dopo le sue parole è certo di una cessione, ci sono anche altri giocatori sul piede di partenza. Aspettando la riorganizzazione della dirigenza si valutano gli scenari.

Luka Modric, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è uno di quelli che potrebbe salutare anche decidendo di ritirarsi dopo aver disputato il Mondiale con la sua Croazia. La qualificazione in Champions e la permanenza di Allegri erano fattori chiave per convincerlo a proseguire: ora le percentuali sono molto basse.

Modric e Rabiot in campo con la maglia del Milan durante una partita
Modric e Rabiot in azione con la maglia rossonera durante la partita

Uscite Milan, anche Rabiot può partire

Adrien Rabiot era arrivato in rossonero proprio da fedelissimo di Massimiliano Allegri, e senza la Champions sarà difficile trattenerlo. Il centrocampista francese, prosegue il quotidiano, è seguito dal Napoli, prossima squadra dell’ormai ex mister rossonero.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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