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Caos Milan, scelta netta di Furlani: novità sul futuro societario rossonero

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Caos Milan, scelta netta di Furlani: novità sul futuro societario rossonero
Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, con i colori rossoneri sullo sfondo
Giorgio Furlani, CEO del Milan, in primo piano con lo stemma rossonero sullo sfondo e i tifosi della curva

Continua il momento complesso in casa Milan. La qualificazione alla prossima Champions League si deciderà solo in queste due ultime gare di campionato, e inevitabilmente sposterà tantissimo nella valutazione di allenatore e dirigenza. In estate potrebbe tirare aria di cambiamento, tra questi potrebbe lasciare anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani.

Milan, addio di Furlani? La situazione

La situazione non è delle migliori per i rossoneri: dopo essere stati sicuri della qualificazione Champions praticamente per l’intero campionato, il Diavolo si gioca tutto in queste due sfide finali. Negli ultimi giorni c’è stato l’incontro tra Gerry Cardinale e i vari dirigenti per restare uniti al gruppo squadra.

La prossima estate, però, potrebbero esserci dei cambiamenti importanti. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Tare potrebbe lasciare ma soprattutto potrebbe vedersi un possibile addio di Furlani. Il dirigente è provato dalla contestazione dei tifosi e autonomamente potrebbe decidere di lasciare il suo ruolo a giugno.

Giorgio Furlani e Ibrahimovic in campo
Giorgio Furlani e Ibrahimovic si confrontano in campo

Milan, chi al posto di Furlani: il possibile sostituto

Il futuro delle varie figure rossonere è ancora tutto da scrivere. A partire da Massimiliano Allegri, la sua permanenza dipenderà molto dalla qualificazione Champions, continuando per Igli Tare che sembra già out. Furlani, invece, potrebbe decidere in maniera autonoma e al suo posto c’è la candidatura di Massimo Calvelli, attuale consulente di RedBird. Tutto si capirà meglio nelle prossime settimane, a campionato finito e con un’estate davanti.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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