Caos Milan, scelta netta di Furlani: novità sul futuro societario rossonero

Continua il momento complesso in casa Milan. La qualificazione alla prossima Champions League si deciderà solo in queste due ultime gare di campionato, e inevitabilmente sposterà tantissimo nella valutazione di allenatore e dirigenza. In estate potrebbe tirare aria di cambiamento, tra questi potrebbe lasciare anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani.

Milan, addio di Furlani? La situazione

La situazione non è delle migliori per i rossoneri: dopo essere stati sicuri della qualificazione Champions praticamente per l’intero campionato, il Diavolo si gioca tutto in queste due sfide finali. Negli ultimi giorni c’è stato l’incontro tra Gerry Cardinale e i vari dirigenti per restare uniti al gruppo squadra.

La prossima estate, però, potrebbero esserci dei cambiamenti importanti. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Tare potrebbe lasciare ma soprattutto potrebbe vedersi un possibile addio di Furlani. Il dirigente è provato dalla contestazione dei tifosi e autonomamente potrebbe decidere di lasciare il suo ruolo a giugno.

Milan, chi al posto di Furlani: il possibile sostituto

Il futuro delle varie figure rossonere è ancora tutto da scrivere. A partire da Massimiliano Allegri, la sua permanenza dipenderà molto dalla qualificazione Champions, continuando per Igli Tare che sembra già out. Furlani, invece, potrebbe decidere in maniera autonoma e al suo posto c’è la candidatura di Massimo Calvelli, attuale consulente di RedBird. Tutto si capirà meglio nelle prossime settimane, a campionato finito e con un’estate davanti.