Cardinale alza i toni, dichiarazioni forti: “Senza Champions un fallimento”

Il Milan sta vivendo un momento complicatissimo. Era quasi impensabile qualche settimana fa, quando i rossoneri potevano ancora competere per le primissime posizioni. Ora tuttavia, i rossoneri rischiano davvero di rimanere fuori dai primi quattro posti. Basterebbe un passo falso contro il Genoa e la stagione potrebbe cambiare drasticamente. Per questo motivo, Gerry Cardinale ha deciso di dire la sua alla Gazzetta dello Sport.

Cardinale senza peli sulla lingua: “Stiamo gettando la stagione”

Il proprietario del Milan ha deciso di mandare un messaggio chiaro in questo momento difficile per la squadra:

“Max e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. Siamo stati in testa alla classifica, in corsa per lo scudetto fino alla gara contro la Lazio. E poi nelle ultime cinque partite, stiamo gettando al vento la stagione.”

Cardinale si è detto deluso, così come sono delusi Allegri e i suoi ragazzi, che verranno valutati a fine stagione:

“Ogni anno valutiamo costantemente come evolvere l’organizzazione e massimizzare le performance. Ogni stagione viene valutata attentamente, soprattutto dopo un’annata sotto le aspettative. A fine stagione valuterò tutto e tutti. Ma questo non è il momento di parlare di cambiamenti, dobbiamo concentrarci sulle prossime due partite.”

Milan in crisi, Champions a rischio: il Presidente chiede sostegno ai tifosi

È stato accusato di pensare solo ai soldi e di averli spesi male, ma il patron rossonero non ci sta:

“Abbiamo speso perfettamente? Chiaramente no. Dobbiamo fare un lavoro migliore per assicurarci che ci sia una correlazione diretta tra spesa e vittorie. L’idea che disciplina finanziaria significhi non voler vincere non ha alcun senso.”

Il messaggio ai tifosi è chiaro: Cardinale capisce il momento, ma chiede maggiore sostegno.