Cardinale alza i toni, dichiarazioni forti: “Senza Champions un fallimento”

Il Milan sta vivendo un momento complicatissimo. Era quasi impensabile qualche settimana fa, quando i rossoneri potevano ancora competere per le primissime posizioni. Ora tuttavia, i rossoneri rischiano davvero di rimanere fuori dai primi quattro posti. Basterebbe un passo falso contro il Genoa e la stagione potrebbe cambiare drasticamente. Per questo motivo, Gerry Cardinale ha deciso di dire la sua alla Gazzetta dello Sport.
Cardinale senza peli sulla lingua: “Stiamo gettando la stagione”
Il proprietario del Milan ha deciso di mandare un messaggio chiaro in questo momento difficile per la squadra:
“Max e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. Siamo stati in testa alla classifica, in corsa per lo scudetto fino alla gara contro la Lazio. E poi nelle ultime cinque partite, stiamo gettando al vento la stagione.”
Cardinale si è detto deluso, così come sono delusi Allegri e i suoi ragazzi, che verranno valutati a fine stagione:
“Ogni anno valutiamo costantemente come evolvere l’organizzazione e massimizzare le performance. Ogni stagione viene valutata attentamente, soprattutto dopo un’annata sotto le aspettative. A fine stagione valuterò tutto e tutti. Ma questo non è il momento di parlare di cambiamenti, dobbiamo concentrarci sulle prossime due partite.”
Milan in crisi, Champions a rischio: il Presidente chiede sostegno ai tifosi
È stato accusato di pensare solo ai soldi e di averli spesi male, ma il patron rossonero non ci sta:
“Abbiamo speso perfettamente? Chiaramente no. Dobbiamo fare un lavoro migliore per assicurarci che ci sia una correlazione diretta tra spesa e vittorie. L’idea che disciplina finanziaria significhi non voler vincere non ha alcun senso.”
Il messaggio ai tifosi è chiaro: Cardinale capisce il momento, ma chiede maggiore sostegno.
“Capisco la loro delusione perché la provo anch’io. La nostra squadra sta attraversando un momento difficile. Tutti coloro che tengono a questo club dovrebbero cercare di aiutare la squadra a rialzarsi invece che abbatterla. Non biasimo i tifosi per essere arrabbiati. Anch’io lo sono. La critica è legittima. Ma c’è troppo rumore.”