Corsa Champions, spunta data e orario di Genoa-Milan: si attende solo l’ufficialità

La Serie A si prepara a vivere una delle domeniche più delicate della stagione. Dopo giorni di valutazioni e confronti, la Lega Calcio ha individuato la soluzione per la trentasettesima giornata, quella che potrebbe decidere la corsa Champions e la lotta salvezza. Il nodo principale riguardava la contemporaneità tra il derby di Roma e la finale degli Internazionali d’Italia di tennis. Alla fine, la scelta è ricaduta sulla domenica all’ora di pranzo. Tra le gare coinvolte anche Genoa-Milan, sfida che potrebbe pesare tantissimo sul futuro europeo dei rossoneri.

La scelta della Lega per la corsa Champions

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha confermato la volontà di disputare diverse partite decisive domenica 17 maggio alle ore 12:30. Una decisione maturata dopo diversi incontri con le autorità competenti e con gli organizzatori degli Internazionali di tennis di Roma.

“Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall’ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica potrebbe contemplare l’interesse di tutti”.

Oltre a Genoa-Milan, nello stesso slot dovrebbero essere disputate anche Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio, Como-Parma e Pisa-Napoli, nel caso in cui gli azzurri non dovessero battere il Bologna nel turno precedente.

Il Milan si gioca tutto a Marassi

Per il Milan sarà una trasferta delicatissima. La squadra allenata da Massimiliano Allegri è ancora pienamente coinvolta nella corsa alla Champions League e dovrà affrontare un Genoa reduce da una stagione molto positiva davanti al proprio pubblico.

Anche Juventus, Roma e Como saranno impegnate in sfide pesanti, con una classifica ancora apertissima. La scelta della contemporaneità serve proprio a garantire equilibrio competitivo in un finale che si annuncia tesissimo.

Marassi, San Siro, Olimpico e gli altri stadi coinvolti vivranno una domenica speciale. A poche giornate dalla fine della Serie A, ogni dettaglio può cambiare il destino di una stagione intera.