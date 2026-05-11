Milan, futuro in bilico per Allegri: il sostituto può arrivare dall’estero

Saranno giorni complicatissimi in casa Milan. Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, i rossoneri si sono visti scavalcare in classifica dalla Juventus e agganciare dalla Roma, riaprendo una corsa Champions che sembrava essere solamente una formalità. Per assicurarsi uno dei primi quattro posti, la squadra di Massimiliano Allegri non potrà più sbagliare e dovrà vincere le ultime due gare. Nel caso questo traguardo non venisse raggiunto, il futuro del tecnico livornese sarebbe in bilico.

Milan, Allegri verso la conferma in caso di qualificazione in Champions

Se il Milan riuscirà a conquistare il pass per la prossima Champions League, Massimiliano Allegri resterà sulla panchina rossonera anche nella prossima stagione. A raccontarlo è Claudio Raimondi, giornalista di ‘SportMediaset’, che sottolinea come il suo contratto verrebbe rinnovato automaticamente fino al 2028.

A cambiare il futuro del tecnico potrebbe essere solamente la mancata qualificazione in Champions. A quel punto il contratto dell’allenatore livornese scadrebbe nel 2027 e la dirigenza valuterebbe con attenzione la sua posizione. Un nome che piace moltissimo in caso di separazione con Allegri è quello di Francesco Farioli del Porto.

Milan, in caso di addio di Allegri occhi puntati su Farioli

Per parlare di un eventuale sostituto di Massimiliano Allegri bisognerà attendere il finale di campionato ma in casa Milan avrebbero già le idee chiare. Oltre a Vincenzo Italiano, un nome che piace tantissimo alla dirigenza rossonera sarebbe quello di Francesco Farioli, fresco campione di Portogallo.

L’allenatore italiano ha da poco rinnovato il suo contratto con il Porto fino al 2028 ma una chiamata da parte del Diavolo potrebbe cambiare i suoi piani per la prossima stagione.