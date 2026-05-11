Milan, la crisi continua: un dato allarmante condanna Allegri

Una crisi che sembra essere senza fine. La sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, che ha definitivamente fatto uscire il Milan dalla corsa scudetto, è stata l’inizio di questo lungo periodo negativo. Un calvario culminato con la debacle contro l’Atalanta e con la contestazione della tifoseria rivolta in primis contro Giorgio Furlani. A certificare il momento complicatissimo per la squadra di Massimiliano Allegri c’è anche un dato storico.

Milan, mai così male nel girone di ritorno: numeri da zona retrocessione

Nelle ultime otto partite il Milan ha raccolto sette punti su ventiquattro potenziali: cinque sconfitte, due vittorie e un pareggio, un andamento paragonabile a quello di una squadra in lotta per la salvezza. Nello stesso arco temporale, infatti, solo formazioni il cui obiettivo è evitare la retrocessione come Verona, Pisa e Lecce hanno fatto peggio dei rossoneri.

Il dato ancora più preoccupante emerge considerano l’intero girone di ritorno e confrontandolo con quello degli ultimi anni: con 25 punti conquistati si tratta del peggior rendimento per un allenatore del Milan dalla diciannovesima alla trentaseiesima giornata a partire dalla stagione 2018/2019.

Risultati inferiori persino a quelli di Conceicao nella passata stagione, che prendendo in considerazione le stesse partite è riuscito a conquistare cinque punti in più.