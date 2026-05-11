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Milan, la crisi continua: un dato allarmante condanna Allegri

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Milan, la crisi continua: un dato allarmante condanna Allegri
Massimiliano Allegri in panchina durante una partita del Milan. Foto: ANSA
Massimiliano Allegri in panchina durante una partita, accovacciato con la mano al viso in atteggiamento pensieroso

Una crisi che sembra essere senza fine. La sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, che ha definitivamente fatto uscire il Milan dalla corsa scudetto, è stata l’inizio di questo lungo periodo negativo. Un calvario culminato con la debacle contro l’Atalanta e con la contestazione della tifoseria rivolta in primis contro Giorgio Furlani. A certificare il momento complicatissimo per la squadra di Massimiliano Allegri c’è anche un dato storico.

Milan, mai così male nel girone di ritorno: numeri da zona retrocessione

Nelle ultime otto partite il Milan ha raccolto sette punti su ventiquattro potenziali: cinque sconfitte, due vittorie e un pareggio, un andamento paragonabile a quello di una squadra in lotta per la salvezza. Nello stesso arco temporale, infatti, solo formazioni il cui obiettivo è evitare la retrocessione come Verona, Pisa e Lecce hanno fatto peggio dei rossoneri.

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Il dato ancora più preoccupante emerge considerano l’intero girone di ritorno e confrontandolo con quello degli ultimi anni: con 25 punti conquistati si tratta del peggior rendimento per un allenatore del Milan dalla diciannovesima alla trentaseiesima giornata a partire dalla stagione 2018/2019.

Risultati inferiori persino a quelli di Conceicao nella passata stagione, che prendendo in considerazione le stesse partite è riuscito a conquistare cinque punti in più.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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