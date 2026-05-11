Milan, Lewandowski esce allo scoperto: l’annuncio sul proprio futuro

Per Robert Lewandowski è giunto il momento di affrontare il capitolo relativo al suo futuro. Il suo contratto con il Barcellona scadrà il prossimo 30 giugno e al momento non ci sono segnali per il suo rinnovo. La proposta presentata dal presidente Laporta per trattenere il polacco prevederebbe un’importante riduzione dell’ingaggio, opzione al momento non troppo gradita. Dopo la vittoria del campionato con i blaugrana, l’attaccante classe 1988 ha parlato anche delle sue prossime mosse.

Lewandowski sul futuro: “Un campionato inferiore è un’opzione”

Robert Lewandowski ha parlato ai microfoni delle emittenti polacche ‘Eleven Sports’ e ‘Canal Plus+ Polonia’. L’attaccante polacco, in scadenza di contratto a giugno, ha parlato così del proprio futuro:

“Non so ancora cosa farò. Ho appena scoperto che mi restano 51 giorni di contratto, quindi ho ancora tempo. Potrebbe esserci un’opzione in un campionato di livello inferiore“. “Ho quasi 38 anni, ma mi sento bene fisicamente, quindi ci sto pensando. Sicuramente aspetterò che compaiano diverse opzioni e poi deciderò cosa è meglio per me e per la mia famiglia”.

Lewandowski-Milan, strada sempre più in salita

Se Robert Lewandowski deciderà di trasferirsi in un campionato di livello minore (MLS ed Arabia Saudita due opzioni da tenere in forte considerazione), il sogno del Milan di portarlo in Italia svanirà. A complicare l’operazione sono ovviamente anche le richieste fatte dall’agente Pini Zahavi: 8 milioni di euro di ingaggio, più commissioni e premio alla firma.

Sia per i rossoneri che per la Juventus si tratterebbero di richieste fuori portata, soprattutto in relazione all’età del centravanti polacco. Nonostante l’interesse mostrato nelle scorse settimane, un suo sbarco in Italia è sempre più lontano.