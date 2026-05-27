È fuori dal progetto? Le parole sul giocatore del Milan spiazzano: i dettagli

Demetrio Albertini ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ per analizzare il tracollo del Milan. L’ex calciatore rossonero non nasconde delusione e critica sulla stagione appena conclusa.

Albertini e il fallimento stagionale: “Non potevi non raggiungere l’obiettivo”

L’ex difensore che ha vestito la maglia rossonera dal 1988 al 2002 non si aspettava un crollo così verticale. Il Milan aveva una sola partita da vincere contro il Cagliari in casa per qualificarsi in Champions League e ha fallito. Per Albertini:

“Previsione di un tracollo simile? Mai nella vita. Quando arrivi a una vittoria dall’entrare tra le prime quattro e giochi in casa contro il Cagliari, se sei il Milan non puoi non raggiungere l’obiettivo. Cambiano gli interpreti, ma il giudizio è lo stesso”.

Neppure Allegri è ‘uscito bene’ dall’analisi di Albertini. Quando una squadra ha il match point, se lo costruisce da sola e poi lo spreca, le responsabilità ricadono anche sulla panchina.

Ma i giocatori hanno responsabilità ancora maggiori. Secondo Albertini, quando le cose hanno iniziato a non funzionare e sono emerse voci di disaccordi interni, i calciatori si sono creati alibi anziché lottare per invertire la tendenza. Questa è stata una scelta consapevole e sbagliata.

Leao fuori dal progetto? La valutazione secca di Albertini

Poi su Leao:

“Sinceramente lo vedo fuori dal progetto. Per me Leao, se è non il migliore, è uno dei migliori del Milan, ma il contesto ambientale non più adatto per lui. Se arrivasse una buona offerta, sarebbe il momento giusto per cambiare”.

Albertini chiede chiarezza nella comunicazione e una dirigenza unita che indichi la strada. Tutte le volte che il Milan ha vinto, la comunicazione era inequivocabile e il DNA riconoscibile. I prossimi movimenti di mercato daranno l’indirizzo alla stagione futura del Milan e determineranno se il progetto è credibile o ennesimo esperimento fallimentare.