Effetto domino in Serie A? Allegri nel mirino: la posizione del Milan

Napoli e Antonio Conte verso la separazione. Dopo aver garantito la qualificazione alla prossima Champions League, il tecnico ha lasciato trasparire chiaramente l’intenzione di andarsene.

Le dichiarazioni di Conte non lasciano spazio a interpretazioni. “Il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero, lo conosce dal primo giorno. A fine campionato diremo cosa è stato partorito”, ha detto il tecnico salentino. Una conversazione già avvenuta un mese prima con il patron De Laurentiis, dove Conte ha esposto senza ambiguità le proprie intenzioni. La volontà di non aggiungere altro, secondo quanto riferito, è motivata dal rispetto verso il rapporto di amicizia che lega i due.

Sarri e Allegri: i due nomi caldi per Napoli

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, due candidati principali emergono per la panchina azzurra. Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri rappresentano le scelte più concrete, entrambi però vincolati da contratti in essere. Sarri avrebbe il valore aggiunto di un ritorno in una piazza dove ha già lasciato il segno, mentre Allegri porterebbe l’esperienza di chi ha vinto trofei importanti in Italia. Il futuro di Allegri al Milan rimane una variabile incerta, elemento che potrebbe accelerare i tempi di una sua possibile liberazione.

Fabio Grosso, reduce dall’ottima stagione al Sassuolo, figura nella lista dei candidati ma con minori possibilità rispetto ai due nomi principali. La scelta del Napoli dovrà necessariamente attendere la risoluzione contrattuale di chi verrà designato, un passaggio che potrebbe protrarsi fino all’estate inoltrata.

Il Milan e l’incertezza su Allegri

Cosa comporta questa situazione per il Milan? Un eventuale partenza di Allegri dal Diavolo aprirebbe scenari completamente diversi in casa rossonera, dove la stabilità tecnica rimane una priorità dichiarata dopo una stagione complicata. La possibilità che il tecnico livornese possa trasferirsi a Napoli aggiunge complessità a un quadro già delicato sul fronte della gestione della panchina.

Il calciomercato Milan e la definizione del progetto tecnico dipendono significativamente dalle scelte che verranno prese nei prossimi giorni. Un’eventuale soluzione con Allegri a Napoli costringerebbe la dirigenza rossonera a operare con tempestività per individuare un’alternativa credibile e competitiva, evitando il rischio di trovarsi in una posizione di debolezza contrattuale nei confronti di possibili candidati.

Lo scenario più probabile rimane quello di una definizione in tempi rapidi, sia per le esigenze del Napoli che per quelle del Milan, dove la chiarezza sui vertici tecnici rappresenta un elemento imprescindibile per pianificare il prossimo progetto sportivo.