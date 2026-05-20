Futuro Allegri, il Napoli monitora anche lui per il dopo Conte: le ultime

Allegri al centro di una trattativa complessa tra Milan, Napoli e Atalanta. Secondo Moretto, Sarri è il primo nome per gli azzurri ma il Napoli valuta anche altre opzioni tecniche.

Napoli: Allegri in lista, ma il Milan complica tutto

Il Napoli non concentra le proprie energie esclusivamente su Sarri. Secondo quanto rivelato da Moretto, “Il Napoli non ha solo Sarri in lista, perché ci sono anche altri nomi, Allegri potrebbe essere uno”. Il tecnico rossonero rappresenta un profilo gradito alla dirigenza partenopea per la capacità di gestire il gruppo e ripristinare quella continuità tattica persa negli ultimi mesi.

Tuttavia, il contratto di Allegri con il Milan fino al 2028 rappresenta un ostacolo concreto. L’ingaggio da 5 milioni netti a stagione, potenzialmente 6 milioni in caso di qualificazione Champions, rende qualsiasi negoziazione estremamente complicata. Una rescissione consensuale appare l’unica strada percorribile, scenario che il Milan difficilmente accetterebbe.