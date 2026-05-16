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Futuro Milan, l’indiscrezione è clamorosa: torna Galliani insieme a due volti noti

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Futuro Milan, l’indiscrezione è clamorosa: torna Galliani insieme a due volti noti
Adriano Galliani durante una riunione negli uffici milanisti con lo stemma del Milan alle spalle
Adriano Galliani sorride durante un incontro in ufficio Milan con due colleghi, lo stemma ACM 1899 sullo sfondo

L’ultima indiscrezione sul futuro societario del Milan è davvero clamorosa. A riportarla è Cronache di Spogliatoio: sarebbe in corso un tentativo per l’ingresso in società di Flavio Briatore, in cui sarebbero coinvolti anche Galliani e Carnevali.

Briatore insieme a Galliani e Carnevali: indiscrezione clamorosa

Già si era parlato di un possibile ritorno in casa Milan di Adriano Galliani, ma stavolta in una veste totalmente diversa. Secondo Cronache di Spogliatoio, l’ex ad rossonero tornerebber in un’operazione molto larga guidata da Flavio Briatore in cui sarebbe coinvolto anche l’attuale ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. Al momento, secondo quanto riportato, il proprietario rossonero Cardinale non avrebbe ancora aperto a questa possibilità che rivoluzionerebbe completamente l’assetto societario rossonero.

Flavio Briatore con giubbotto blu Alpinestars durante un evento motorsport
Flavio Briatore. Foto: ANSA

Chi dirà addio nel Milan?

Il caos regna sovrano in società. Sicuramente l’estate segnerà un cambiamento, ma non si sa ancora fino a che punto. Le indiscrezioni dei giorni scorsi di Sky Sport davano per sicuro solo l’addio del ds Igli Tare, mentre presentavano quello dell’ad Giorgio Furlani soltanto come una possibilità.

Fra le opzioni, c’era anche quella del ritorno di Adriano Galliani, confermata dall’indiscrezione odierna di Cronache di Spogliatoio. Vedremo se prenderà piede quest’ultima indiscrezione, che vedrebbe anche il subentro di Flavio Briatore per la prima volta nel mondo del calcio dopo una vita passata in Formula 1. In questo caso, diventerebbe difficile pensare ad una permanenza di quasi tutti gli attuali dirigenti rossoneri e quello di Furlani potrebbe essere solo uno dei tanti addii.

 

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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