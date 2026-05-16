Futuro Milan, l’indiscrezione è clamorosa: torna Galliani insieme a due volti noti

L’ultima indiscrezione sul futuro societario del Milan è davvero clamorosa. A riportarla è Cronache di Spogliatoio: sarebbe in corso un tentativo per l’ingresso in società di Flavio Briatore, in cui sarebbero coinvolti anche Galliani e Carnevali.

Briatore insieme a Galliani e Carnevali: indiscrezione clamorosa

Già si era parlato di un possibile ritorno in casa Milan di Adriano Galliani, ma stavolta in una veste totalmente diversa. Secondo Cronache di Spogliatoio, l’ex ad rossonero tornerebber in un’operazione molto larga guidata da Flavio Briatore in cui sarebbe coinvolto anche l’attuale ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. Al momento, secondo quanto riportato, il proprietario rossonero Cardinale non avrebbe ancora aperto a questa possibilità che rivoluzionerebbe completamente l’assetto societario rossonero.

Chi dirà addio nel Milan?

Il caos regna sovrano in società. Sicuramente l’estate segnerà un cambiamento, ma non si sa ancora fino a che punto. Le indiscrezioni dei giorni scorsi di Sky Sport davano per sicuro solo l’addio del ds Igli Tare, mentre presentavano quello dell’ad Giorgio Furlani soltanto come una possibilità.

Fra le opzioni, c’era anche quella del ritorno di Adriano Galliani, confermata dall’indiscrezione odierna di Cronache di Spogliatoio. Vedremo se prenderà piede quest’ultima indiscrezione, che vedrebbe anche il subentro di Flavio Briatore per la prima volta nel mondo del calcio dopo una vita passata in Formula 1. In questo caso, diventerebbe difficile pensare ad una permanenza di quasi tutti gli attuali dirigenti rossoneri e quello di Furlani potrebbe essere solo uno dei tanti addii.