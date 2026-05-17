Genoa-Milan, Allegri: “Non è ancora finita!”, poi le parole emozionanti su Modric

Il Milan ha ottenuto una vittoria importantissima in ottica Champions League: il trionfo in casa del Genoa avvicina i rossoneri alla qualificazione alla Champions League, ma non è finita. Manca l’ultima giornata e lo sa bene mister Massimiliano Allegri, che ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match.

Allegri suona la carica: “Non è ancora finita!”

Ottima vittoria quella ottenuta quest’oggi dal Milan in casa del Genoa: con il passo falso della Juventus, la Champions League si avvicina, ma manca ancora un’ultima importantissima gara. Nel frattempo, i ragazzi di mister Allegri possono esultare, con l’allenatore rossonero appena intervenuto ai microfoni di DAZN.

Ecco le sue parole:

“Il finale? C’è una grande pressione, abbiamo rischiato di buttare al vento quello che abbiamo costruito durante l’anno. Non è ancora finita, dobbiamo ancora vincere col Cagliari. Manca una settimana all’obiettivo, siamo contenti che oggi c’era la società. Bisogna recuperare le energie. La giacca non è volata, siamo stati bravi nel recupero, devo ringraziare i giocatori. Speriamo di vincere domenica in casa dove nelle ultime tre abbiamo fatto solo 1 punto. Sulla grande risposta non ho dubbi, ci siamo rimessi un po’ in ordine dopo la confusione delle ultime partite. Oggi siamo stati bravi a difendere, anche un po’ fortunati. Sono contento per tutti, quando i giocatori arrivano dall’estero in una grande squadra ci vuole adattamento. Jashari ad esempio ha fatto una grande partita in un ruolo che sta pian piano scoprendo”.

Modric emozionante: che elogio del mister!

Nel corso del suo intervento al termine dei 90′, mister Allegri ha anche speso parole d’oro per Luka Modric, che non è entrato nel finale ma ha ancora un fuoco molto vivo, che riesce a tenere viva la passione del Milan.

Qui l’intervento: