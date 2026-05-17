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Genoa-Milan, Allegri: “Non è ancora finita!”, poi le parole emozionanti su Modric

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Genoa-Milan, Allegri: “Non è ancora finita!”, poi le parole emozionanti su Modric
L'elogio di Allegri alla squadra e a Modric
Le parole di Allegri

Il Milan ha ottenuto una vittoria importantissima in ottica Champions League: il trionfo in casa del Genoa avvicina i rossoneri alla qualificazione alla Champions League, ma non è finita. Manca l’ultima giornata e lo sa bene mister Massimiliano Allegri, che ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match.

Allegri suona la carica: “Non è ancora finita!”

Ottima vittoria quella ottenuta quest’oggi dal Milan in casa del Genoa: con il passo falso della Juventus, la Champions League si avvicina, ma manca ancora un’ultima importantissima gara. Nel frattempo, i ragazzi di mister Allegri possono esultare, con l’allenatore rossonero appena intervenuto ai microfoni di DAZN.

Ecco le sue parole:

“Il finale? C’è una grande pressione, abbiamo rischiato di buttare al vento quello che abbiamo costruito durante l’anno. Non è ancora finita, dobbiamo ancora vincere col Cagliari. Manca una settimana all’obiettivo, siamo contenti che oggi c’era la società. Bisogna recuperare le energie. La giacca non è volata, siamo stati bravi nel recupero, devo ringraziare i giocatori. Speriamo di vincere domenica in casa dove nelle ultime tre abbiamo fatto solo 1 punto. Sulla grande risposta non ho dubbi, ci siamo rimessi un po’ in ordine dopo la confusione delle ultime partite. Oggi siamo stati bravi a difendere, anche un po’ fortunati. Sono contento per tutti, quando i giocatori arrivano dall’estero in una grande squadra ci vuole adattamento. Jashari ad esempio ha fatto una grande partita in un ruolo che sta pian piano scoprendo”.

Modric emozionante: che elogio del mister!

Nel corso del suo intervento al termine dei 90′, mister Allegri ha anche speso parole d’oro per Luka Modric, che non è entrato nel finale ma ha ancora un fuoco molto vivo, che riesce a tenere viva la passione del Milan.

Qui l’intervento:

“Modric? Ho il piacere più di lavorare che allenare con Luka. Lui fremeva per entrare ma l’infortunio era ancora fresco. Si è messo a disposizione e siamo contenti. Dev’essere da insegnamento per giocatori e bambini, dai grandi campioni si impara la passione per questo sport”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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