Genoa-Milan, data incerta ma Allegri a lavoro: le possibili scelte

Ancora incerta la data di Genoa-Milan, ma Massimiliano Allegri deve naturalmente preparare la sfida. Il tecnico modifica la formazione rossonera in vista del Genoa, con almeno quattro-cinque variazioni rispetto all’undici anti-Atalanta. Le squalifiche di Saelemaekers e Leao obbligano il tecnico a scelte sulle fasce, mentre in attacco si apre il ballottaggio tra Pulisic, Fullkrug e Gimenez.

Milan a Milanello: il ritiro decisivo per la Champions

La squadra entra in ritiro a Milanello da oggi stesso. Servono sei punti nelle ultime due giornate per strappare la qualificazione in Champions League, altrimenti Como e Roma continueranno a inseguire senza errori. Il Milan è ancora padrone del proprio destino, ma il margine d’errore non esiste più. La compattezza smarrita nelle ultime uscite deve tornare subito, e il ritiro rappresenta il primo segnale della volontà di reagire.

Allegri ha ripetuto in conferenza che il bello del calcio è la possibilità di rifarsi. Questa possibilità esiste ancora, ma solo per chi vince. Le due finali contro Genoa e nell’ultima giornata non ammettono distrazioni: una sconfitta chiude praticamente i giochi per il Milan.

Difesa e fasce: le scelte obbligate di Allegri

In porta Maignan non si tocca. La difesa a tre mantiene Gabbia e Pavlovic al centro, mentre Tomori torna braccetto destro dopo aver scontato la squalifica, scalzando De Winter che non ha convinto contro l’Atalanta. Sulle fasce le assenze pesano: Athekame a destra al posto di Saelemaekers, Bartesaghi a sinistra dopo il recupero dal problema accusato domenica scorsa.

A centrocampo il ballottaggio tra Ricci e Jashari vede leggermente avanti l’ex Torino. Rabiot è confermato sulla sinistra, mentre Fofana dovrebbe riprendere il posto di mezzala destra dopo che domenica Allegri aveva scelto Loftus-Cheek. La mediana deve ritrovare solidità per reggere l’urto del Genoa e proteggere una difesa che negli ultimi 90 minuti ha subito troppo.

L’attacco senza Leao: il dilemma di Allegri

Cosa succede in attacco senza il portoghese? Nkunku appare il più in forma e difficilmente uscirà dalla formazione. Accanto a lui il duello è serrato tra Pulisic, Fullkrug e Gimenez, con il tedesco leggermente favorito secondo le ultime indicazioni ma tutt’altro che certo.

Pulisic torna a disposizione dopo l’assenza e rappresenta un’opzione tattica completamente diversa rispetto a Fullkrug: americano più dinamico e capace di creare spazi, tedesco più centro-area. Gimenez rimane sullo sfondo ma non è escluso. La scelta di Allegri dipenderà dall’interpretazione che vorrà dare al match: pressing aggressivo e verticalità con Pulisic, oppure solidità e occupazione dello spazio con Fullkrug.

Il Milan scende in campo per una sfida che assomiglia più a una finale che a una partita di campionato. Allegri ha gli uomini giusti per vincerla, a patto che la formazione scelta rispecchi non la qualità sulla carta, ma lo stato di forma reale. Il calciomercato Milan avrà il tempo di muoversi in estate; adesso conta solo la Champions, e il Genoa è il primo ostacolo concreto verso quel traguardo.