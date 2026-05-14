Calciomercato del Milan

Milan, record di plusvalenze in estate: tutti i riscatti previsti

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Milan, record di plusvalenze in estate: tutti i riscatti previsti
Immagine simbolica delle plusvalenze del Milan nel calciomercato. Foto: SpazioMilan.it
Giocatori del Milan in divisa rossonera con sfondo di banconote euro e effetti luminosi

Finale di stagione complicato e intrigato per il Milan viste le tante situazioni in ballo, dall’allenatore alla dirigenza. La prossima estate si spera di avere a disposizione i soldi legati alla qualificazione in Champions League, ma ad ogni modo i rossoneri si ritroveranno con un incasso record grazie ai tanti riscatti: cifra da non credere.

Milan, record di plusvalenze: la situazione

I soldi della qualificazione alla massima competizione europea aiuterebbero il Milan per il calciomercato estivo, ma i rossoneri potranno contare su un bottino d’oro dovuto al record di plusvalenze grazie ai tanti riscatti alcuni già avvenuti altri che avverranno in estate.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Milan otterrà oltre 100 milioni di euro di plusvalenze, record nella storia del club. Propio negli ultimi giorni è arrivato il riscatto del Genoa per Lorenzo Colombo di ben 10 milioni. Questi si uniscono ai: 32 milioni per Thiaw, 22 per Theo Hernandez, 15 per Alex Jimenez, 9.7 per Okafor, 7 per Pobega, 5 per Adli e i 300 mila per Sportiello.

Igli tare e il calciomercato dei rossoneri
Plusvalenze record per il Milan

Cessioni Milan, il punto verso l’estate

Questo grande bottino fa vivere sogni sicuramente sereni o quantomeno più tranquilli al Milan e ai suoi tifosi. Con la qualificazione in Champions League, e il record di plusvalenze, potrebbero essere scongiurate le grandi cessioni in estate. Tutto, però, andrà chiarito al termine della stagione quando verrà fatta chiarezza sull’allenatore e su alcune posizioni dirigenziali.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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