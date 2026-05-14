Milan, record di plusvalenze in estate: tutti i riscatti previsti

Finale di stagione complicato e intrigato per il Milan viste le tante situazioni in ballo, dall’allenatore alla dirigenza. La prossima estate si spera di avere a disposizione i soldi legati alla qualificazione in Champions League, ma ad ogni modo i rossoneri si ritroveranno con un incasso record grazie ai tanti riscatti: cifra da non credere.

Milan, record di plusvalenze: la situazione

I soldi della qualificazione alla massima competizione europea aiuterebbero il Milan per il calciomercato estivo, ma i rossoneri potranno contare su un bottino d’oro dovuto al record di plusvalenze grazie ai tanti riscatti alcuni già avvenuti altri che avverranno in estate.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Milan otterrà oltre 100 milioni di euro di plusvalenze, record nella storia del club. Propio negli ultimi giorni è arrivato il riscatto del Genoa per Lorenzo Colombo di ben 10 milioni. Questi si uniscono ai: 32 milioni per Thiaw, 22 per Theo Hernandez, 15 per Alex Jimenez, 9.7 per Okafor, 7 per Pobega, 5 per Adli e i 300 mila per Sportiello.

Cessioni Milan, il punto verso l’estate

Questo grande bottino fa vivere sogni sicuramente sereni o quantomeno più tranquilli al Milan e ai suoi tifosi. Con la qualificazione in Champions League, e il record di plusvalenze, potrebbero essere scongiurate le grandi cessioni in estate. Tutto, però, andrà chiarito al termine della stagione quando verrà fatta chiarezza sull’allenatore e su alcune posizioni dirigenziali.