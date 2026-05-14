Mercato Milan, ritorno di fiamma anche senza la certezza Champions: nuovi contatti per il vecchio obiettivo

La prossima estate il Milan avrà molto da fare in ambito calciomercato, sperando di centrare la qualificazione Champions. Goretzka e Mateta rappresentano un doppio affare che il Milan vuole chiudere prima della prossima stagione, con trattative già in fase avanzata nonostante l’incertezza su allenatore e Champions che comunque sposteranno tanto nelle scelte finali.

Milan, si avvicina Goretzka? La situazione

Leon Goretzka lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. Il centrocampista tedesco non rinnoverà il contratto in scadenza tra poco più di un mese e può già accordarsi con qualunque club europeo senza vincoli. La sua situazione contrattuale è cristallina: libero di scegliere la destinazione, corteggiato da Premier League, Arabia Saudita e MLS, ma l’Italia rappresenta l’opzione più concreta. Il Milan ha già trovato l’intesa di base e dovrebbe spuntarla sulla concorrenza.

L’offerta rossonera corrisponde esattamente alle richieste del giocatore: triennale a 5 milioni di euro annui, con bonus legati a traguardi personali e di squadra. Goretzka è affascinato dall’opportunità di trasferirsi in rossonero in questo momento della carriera, sebbene l’assenza dalla Champions League rappresenti un elemento che potrebbe attenuare l’entusiasmo iniziale. L’accordo di base esiste già. Salvo complicazioni dell’ultimo momento, il centrocampista diventerà un nuovo giocatore del Milan.

Mercato Milan, torna di moda Mateta: ecco cos’è cambiato

Jean-Philippe Mateta era già a un passo dal Milan a gennaio, ma le visite mediche approfondite convinsero il club a fare un passo indietro, soprattutto per questioni legate al ginocchio del francese. Ora la situazione è cambiata completamente. L’attaccante del Crystal Palace ha consultato specialisti, confermando che non è necessaria un’operazione chirurgica e ha ripreso a giocare con continuità. Lo stesso Mateta ha dichiarato:

“Sinceramente mi ha fatto male psicologicamente non andare al Milan in quel momento. Ho riflettuto velocemente su come riprendermi. Ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c’era bisogno di un’operazione, mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno in campo”

L’amministratore delegato Furlani ha deciso di tornare alla carica senza il supporto tecnico di Tare, approfittando di due fattori favorevoli: il contratto del francese scade nel 2027 e il prezzo è ormai ribassato. La trattativa per Mateta procede in parallelo a quella per Goretzka, entrambe in fase parecchio avanzata. Il Milan intende risolvere le questioni di mercato indipendentemente dall’incertezza che circonda l’allenatore della prossima stagione.

Goretzka e Mateta rappresentano rinforzi funzionali sia a Allegri che a un suo eventuale successore, il che suggerisce una strategia di mercato pensata per garantire continuità tattica indipendentemente dalle scelte tecniche future. Tuttavia, il caos interno al Milan rimane evidente: il club sta già definendo due acquisti importanti senza nemmeno sapere se parteciperà alla Champions League o chi guiderà la squadra dal prossimo anno.