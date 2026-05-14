Genoa-Milan, deciso giorno e orario: l’ultim’ora di Sky

Genoa-Milan si disputerà domenica 17 maggio alle ore 12:00. La decisione arriva dall’accordo tra Prefettura e Lega Serie A sulla simultaneità delle partite.

Genoa-Milan: l’orario della corsa Champions

La contemporaneità è vincolante per le squadre ancora in lotta per il posto in Champions. Il Derby Roma-Lazio alle 12:00 ha trascinato con sé tutte le altre gare della giornata, incluso lo scontro tra rossoneri e liguri. Niente deroghe, niente anticipi: tutti in campo nello stesso momento.

Questa scelta della Lega risponde a una logica ferrea. Quando le partite iniziano contemporaneamente, nessuna squadra può conoscere in anticipo il risultato di una rivale diretta e adattare la propria strategia di conseguenza. È la regola che governa ogni finale di campionato che conta davvero. Il Milan affronterà il Genoa senza sapere cosa accadrà negli altri campi, esattamente come Juventus, Como e Roma.

Domenica pomeriggio sarà decisiva per il Milan. La Champions dipende solo dai risultati in campo, non da calcoli televisivi o negoziati con la Prefettura. Tre punti contro il Genoa significano restare nella lotta; qualsiasi passo falso rende tutto più complicato. L’orario delle 12:00 non cambia la sostanza: serve vincere.

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La Roma e il precedente che ha fatto scattare il vincolo

La Prefettura aveva sollevato preoccupazioni di ordine pubblico per il derby capitolino. La Lega ha risposto proponendo l’anticipazione alle 12:00 per Roma-Lazio, una fascia oraria che riduce rischi di assembramenti serali. L’accordo raggiunto vincola automaticamente tutte le altre partite della 37ª giornata allo stesso orario.

Adesso il Milan conosce l’orario e può pianificare gli ultimi giorni di preparazione. Niente sorprese, niente ulteriori rinvii. Domenica 17 maggio alle 12:00 il destino della stagione rossonera dipenderà da novanta minuti contro il Genoa e dalla capacità di portare a casa il risultato.