Genoa-Milan, quante assenze per Allegri: Champions League a rischio

Dalla sconfitta contro il Napoli a Pasquetta, il Milan ha detto addio al sogno Scudetto e ha messo a rischio la qualificazione per la prossima Champions League. La squadra di Allegri ha vinto una sola delle ultime sei gare, perdendo quattro volte. La sfida contro il Genoa sarà delicatissima e il tecnico rossonero dovrà affrontarla senza tanti protagonisti.

Il Genoa è salvo, ma il Milan trema: Marassi fa paura

Il Grifone è già salvo, è vero, ma non ha intenzione di fare brutte figure davanti al proprio pubblico. Si tratta dell’ultima partita casalinga della stagione, nella quale verrà festeggiata la salvezza con il popolo rossoblù. Il Milan sente la pressione addosso. Allegri richiama l’attenzione di tutta la squadra, convocata per un ritiro necessario. L’allenatore livornese, considerate le assenze, avrà bisogno di tutti. A causa della squalifica rimediata nell’ultimo turno di campionato per somma di ammonizioni, mancheranno all’appello Leao, Estupinian e Saelemaekers.

Scelte obbligate per Allegri: le novità

Scelte obbligate sulle fasce, dunque, dove agiranno Bartesaghi e Athekame. In mezzo al campo potrebbe partire titolare Fofana. Ancora assente Luka Modric, che punta il recupero lampo per l’ultima giornata. In attacco, secondo Gazzetta dello Sport, spazio a Pulisic e Nkunku, con Fullkrug e Gimenez pronti a subentrare. L’allarme per l’attaccante americano è rientrato e Allegri potrebbe schierarlo dal primo minuto.