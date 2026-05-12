Ultim’ora Modric: arrivano novità importanti da Milanello, può succedere davvero

Modric vuole tornare disponibile per il Milan già contro il Genoa. Lo staff medico valuterà una maschera protettiva dopo i nuovi esami in settimana per accelerare il recupero dal problema al volto. Ecco cosa può succedere adesso secondo ‘La Gazzetta dello Sport’.

Modric: il croato chiede di tornare in panchina a Marassi

Nelle due partite senza il centrocampista croato, i rossoneri hanno subito cinque gol e hanno avuto grandi difficoltà, rivelando quanto sia decisivo il suo equilibrio tattico. Jashari e Ricci non hanno colmato il vuoto lasciato da chi ha dominato il centrocampo rossonero per mesi.

Massimiliano Allegri aveva dichiarato pessimismo sulle possibilità di vederlo in campo all’ultima giornata contro il Cagliari. Ma Modric ha altre intenzioni. Il croato vuole mettersi a disposizione già per la sfida di Marassi contro il Genoa, una partita cruciale nella corsa Champions.

In settimana si sottoporrà a esami strumentali per valutare i progressi della guarigione. Se i risultati saranno positivi, lo staff medico procederà con la creazione di una maschera protettiva per il volto, soluzione che gli consentirebbe di tornare in panchina.

La volontà di Modric e la decisione medica: cosa succede a Milanello

Può bastare la determinazione personale per tornare in campo? No. Modric ha manifestato chiaramente il suo desiderio di aiutare il Milan già a Genova, ma la decisione finale spetta agli specialisti. È una questione clinica, non di motivazione. Lo stesso atteggiamento del croato, che ha visitato lo spogliatoio prima della sfida con l’Atalanta nonostante il volto ancora gonfio, testimonia la sua urgenza di contribuire allo sprint finale rossonero.

Il contesto amplifica questa determinazione. Senza la Champions League, Modric lascerà il Milan. Quindi ogni minuto giocato, ogni partita affrontata in questi ultimi novanta minuti di stagione, rappresenta anche un segnale personale sulla propria volontà di rimanere. Aiutare il Diavolo a conquistare il quarto posto significa proteggere il proprio futuro nel club.

Allegri dovrà fare i conti con una realtà: il Milan senza Modric non funziona. Le statistiche delle ultime due gare lo confermano senza possibilità di interpretazione. Se lo staff medico darà il via libera alla maschera protettiva, avere il croato in panchina a Marassi potrebbe trasformare gli equilibri della partita.

La sua sola presenza modificherebbe le scelte tattiche e psicologiche della squadra. La settimana sarà decisiva: gli esami determineranno se Modric sarà della partita contro il Genoa e se il Milan avrà finalmente la possibilità di recuperare il suo centrocampo autentico nella volata Champions.