Goretzka sempre più vicino al Milan: manca un solo step per la firma

Leon Goretzka pone una condizione precisa al Milan prima di firmare: la qualificazione alla Champions League. Il centrocampista del Bayern Monaco dialoga costantemente con Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera da oltre un mese.

Goretzka e il Milan: la Champions come spartiacque

Secondo quanto rivela Matteo Moretto nel canale YouTube di Fabrizio Romano, il tedesco ha intrapreso trattative dirette con tutte le componenti della società. Ha parlato con Allegri, con Igli Tare della parte sportiva e con Giorgio Furlani. La situazione rimane fluida perché Goretzka intende attendere gli sviluppi della stagione prima di dare il sì definitivo. La Champions League è il fattore discriminante: il giocatore vuole continuare a competere ai massimi livelli e arrivare agli ultimi anni di carriera con stimoli reali.

Goretzka durante una partita con il Bayern Monaco

I tempi della decisione: la prossima settimana decisiva

Moretto stima che nei prossimi giorni, a partire dalla prossima settimana, il quadro si chiarirà definitivamente. Il Milan dovrà conquistare la Champions per sbloccare la trattativa. Non esiste ancora una decisione ufficiale, ma ci si sta avvicinando al momento della verità. Il club rossonero ha già aperto canali di comunicazione solidi con il giocatore, eliminando ostacoli preliminari.

Allegri rappresenta un elemento di attrazione considerevole per Goretzka, ma non è sufficiente da solo a compensare l’assenza della competizione continentale. La partita contro il Cagliari sarà decisiva per il Milan: la qualificazione alla Champions diventerà il vero passepartout per chiudere questa operazione di calciomercato e rinforzare il centrocampo con un giocatore di esperienza internazionale. Senza questo risultato, Goretzka cercherà soluzioni alternative che rispettino le sue ambizioni competitive.