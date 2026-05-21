Milan, la Champions cambia tutto: due super regali già pronti per Allegri

Mentre il Milan si prepara per la partita più importante della stagione contro il Cagliari, la dirigenza rossonera lavora già su quello che verrà dopo. Con la qualificazione in Champions League, infatti, si sbloccherebbe un mercato difficile. E i primi due movimenti sembrano già definiti.

Milan, il primo colpo è Goretzka: esperienza Champions e costo zero

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Leon Goretzka sarà il primo rinforzo se il Milan centrerà la qualificazione europea. Un acquisto che risponde alle richieste di Allegri: personalità e spessore internazionale. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con il Bayern e sarà libero di accordarsi gratuitamente con un altro club.

Nessun esborso, dunque, per il cartellino, e nessuna cifra da scalare alla quota Champions prevista come premio Uefa di 60 milioni. Il Milan si è mosso in anticipo sulla concorrenza e sarebbe già stato il più convincente tra i club interessati.

Modric, il cerchio si chiude: sarà Champions in rossonero

L’altro regalo per mister Allegri sarebbe il rinnovo di Luka Modric, per cui il discorso è ancora più semplice. Nel suo contratto con il Milan è già prevista una clausola di prolungamento annuale, che club e giocatore possono esercitare di comune accordo.

La volontà del Milan è stata espressa chiaramente. Quella di Luka dipende dalla qualificazione in Champions: l’ex Real si è innamorato del Diavolo da bambino, guardando le grandi notti europee rossonere. L’idea di chiudere la sua carriera disputando la Champions in rossonero incide tantissimo, e se arriveranno le rassicurazioni del caso, la scelta potrebbe arrivare persino prima della partenza per il Mondiale,