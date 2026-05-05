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Goretzka vuole il Milan, ma c’è un problema: l’annuncio di Di Marzio

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Goretzka vuole il Milan, ma c’è un problema: l’annuncio di Di Marzio
Goretzka, colpo da Scudetto per il Milan
Goretzka seguito dal Milan

Il calciomercato estivo del Milan si intreccia sempre di più con un tema che tiene in apprensione tutto l’ambiente rossonero: la qualificazione in Champions League. Senza la massima competizione europea, diversi obiettivi del club rischiano di sfumare, tra cui Leon Goretzka.

Goretzka, Di Marzio svela il retroscena sull’affare

A fare chiarezza sulla situazione tra il Milan e Goretzka ci ha pensato Gianluca Di Marzio, intervenuto a SkySport: il giornalista ha spiegato che la qualificazione in Champions League è imprescindibile dal punto di vista economico e del budget, sia per convincere giocatori che arrivano dall’estero, che per il fascino che la competizione ha su certi profili.

Il centrocampista tedesco, che sta per giocare una semifinale di Champions con il Bayern, spera di poter continuare a giocarla, e lo spera con la maglia del Milan. Il giocatore, dunque, ha già in testa una destinazione, ma c’è un problema: la squadra di Allegri deve ancora guadagnarsi un posto Champions.

Leon Goretzka con la maglia del Bayern Monaco
Leon Goretzka con la maglia del Bayern Monaco. Fonte: ANSA

Milan – Goretzka, senza Champions cambia tutto

Goretzka ha vinto di tutto con il Bayern, conosce bene la Champions, e non ha intenzione di fare un passo indietro significativo a 31 anni. Ecco perché la qualificazione europea non è un dettaglio nella trattativa, ma il presupposto su cui si regge l’operazione.

Ogni punto conquistato o perso nelle ultime giornate di Serie A non incide solo sulla classifica, ma anche sulle possibilità di rinforzare la rosa in estate. Un concetto che la dirigenza rossonera conosce bene, e con la finestra estiva che si avvicina, il Milan dovrà dare tutto per svoltare il proprio futuro.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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