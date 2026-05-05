Milan, Allegri può cambiare tutto contro l’Atalanta: torna in campo per il big match

In casa Milan ci sono tante difficoltà in questo momento, in particolare il fattore gol. Santiago Gimenez potrebbe essere un’occasione e aspetta il suo momento al Milan. Contro l’Atalanta domenica sera avrà una nuova chance per interrompere il digiuno realizzativo in Serie A, dove non ha mai segnato in questa stagione.

Milan, Gimenez torna titolare? La mossa di Allegri

Allegri ha deciso di dare spazio al centravanti messicano nella sfida di San Siro. Non tanto per i numeri che finora non lo hanno premiato, quanto per la volontà e l’atteggiamento che Gimenez continua a mostrare negli allenamenti. Il Milan ha un problema concreto: non segna più. Nelle ultime cinque partite di campionato, una sola rete realizzata.

Gimenez non ha numeri particolarmente brillanti. Mai a segno in campionato, assente dalla sfida d’andata contro l’Atalanta, reduce da lunghi mesi di recupero dopo l’intervento alla caviglia. Eppure meriterebbe un’occasione, almeno per la fame che dimostra di avere. Leao rimane intoccabile, Nkunku ha sprecato troppe chance, Pulisic è risultato impalpabile nelle ultime settimane. Per questo lo spazio che si apre è tutto per Gimenez.

Fofana in regia: il cambio che cambia il centrocampo

Nel cuore della mediana arriva il vero stravolgimento. Fofana potrebbe agire da regista al fianco di Rabiot, con l’ex Monaco che porterebbe spalle più larghe rispetto a Jashari. Quest’ultimo non ha retto la pressione del Sassuolo, travolto da Thorstvedt sul primo gol e impalpabile sia per idee che per fisicità.

Loftus-Cheek dovrebbe completare la mediana a destra, anche se l’alternativa Ricci rimane percorribile. Sulle fasce il ballottaggio è aperto: Bartesaghi, stanco e superato in velocità nelle ultime partite, si gioca il posto con Estupinan a sinistra. A destra Athekame insidia Saelemaekers, anche se quest’ultimo partirà probabilmente titolare. La difesa vedrà De Winter al posto di Tomori al centro-destra, con Gabbia al centro e Pavlovic a sinistra.