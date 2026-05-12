Il BIG torna disponibile per il Milan: gli esami escludono lesioni, i dettagli

Pulisic sarà regolarmente in campo nella trasferta di Genova. Come rivela il ‘Corriere della Sera’, gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari per l’attaccante americano del Milan.

Pulisic e il Milan: non c’è una lesione, ecco cosa filtra

Christian Pulisic ha saltato la partita casalinga di domenica contro l’Atalanta a causa di un fastidio muscolare al gluteo. Gli accertamenti clinici condotti a Milanello hanno però chiarito la natura del problema: nessuna lesione, solo un affaticamento muscolare.

La differenza è sostanziale. Significa che il giocatore può rientrare senza tempi di recupero lunghi e senza il rischio di ricadute che caratterizzano problemi più seri. Max Allegri recupera così una pedina offensiva in un momento dove l’attacco rossonero deve accelerare. La trasferta a Genova arriva in un contesto dove ogni punto conta in ottica Champions League.

La disponibilità di Pulisic riduce i danni causati dagli assenti che comunque peseranno sulla formazione: Luka Modric è in dubbio, Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan squalificati dopo le ammonizioni ricevute contro l’Atalanta.

Milan senza quattro giocatori: la soluzione è Pulisic in campo

La situazione dell’infermeria e degli squalificati crea un buco importante nella rosa rossonera. Leao assente significa perdere velocità sulla fascia sinistra. Saelemaekers e Estupinan tolgono alternative sia in attacco che in difesa. Su questi vuoti si inserisce il ritorno di Pulisic, che almeno garantisce continuità nel reparto offensivo.

Quale impatto avrà questo sulla partita di Genova? Pulisic in campo significa che Allegri non dovrà inventarsi soluzioni alternative e può mantenere una struttura offensiva solida. L’americano ha dimostrato di essere un esterno capace di contribuire sia in fase offensiva che in copertura, caratteristiche non scontate nel calcio moderno.

Il Milan dunque a Marassi arriva con una buona notizia dopo la sconfitta con l’Atalanta. Pulisic sarà disponibile per la trasferta ligure, permettendo a Allegri di non stravolgere gli equilibri della squadra. La corsa Champions continua e ogni risorsa a disposizione diventa decisiva nella lotta per i posti europei.