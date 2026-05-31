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Il big vuole andarsene dal Milan: rottura totale con Ibrahimovic

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Il big vuole andarsene dal Milan: rottura totale con Ibrahimovic
I giocatori del Milan riuniti in cerchio durante una partita allo stadio. Foto: ANSA
Giocatori del Milan in cerchio durante una partita, indossano maglie rossonere a righe con sponsor BitPL

Rafael Leao ha comunicato pubblicamente l’intenzione di lasciare il Milan e cercare una nuova esperienza in un altro campionato.

Leao e il timing della rottura: una mossa che complica tutto

L’annuncio del portoghese non è casuale. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Galatasaray e Fenerbahce hanno già presentato proposte concrete: dieci milioni netti a stagione, cifra nettamente superiore ai sette (bonus inclusi) che percepisce attualmente a Milano. Il club turco ha già mosso i primi passi, offrendo un contratto sostanzialmente più ricco.

La valutazione del cartellino rimane fissata tra i 50 e 60 milioni di euro ma le dichiarazioni pubbliche di Leao avrebbero già eroso il prezzo iniziale. Un giocatore che comunica la propria partenza attraverso i media indebolisce la posizione negoziale del proprio club, specie quando la parte dirigenziale è in ricostruzione.

Rafael Leao in maglia Arsenal, con lo sguardo rivolto verso il basso durante una partita
Rafael Leao in azione con la maglia dell’Arsenal

L’assenza di una struttura manageriale favorisce le fughe

Leao avrebbe potuto risolvere tutto internamente, discutendo direttamente con la dirigenza ma ha scelto invece di esporsi pubblicamente, in un’uscita che i tifosi hanno percepito come poco elegante e legittimamente poco leale.

Cosa significa questa situazione per il Milan? Significa che altri giocatori della rosa potrebbero iniziare a valutare le loro opzioni. L’assenza di una struttura forte crea il vuoto dove prosperano le fughe. Ibrahimovic e Cardinale devono ricostruire subito un organigramma credibile, altrimenti i casi come quello di Leao diventeranno moltiplicarsi.

I prossimi giorni saranno decisivi. Se il Milan non riuscirà a gestire questa situazione con fermezza e chiarezza, la partenza del numero 10 potrebbe diventare il segnale di una crisi ben più profonda. Le squadre turche attendono sviluppi, ma anche il calciomercato europeo osserva attentamente.

Redazione SpaziMilan
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