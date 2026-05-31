Il big vuole andarsene dal Milan: rottura totale con Ibrahimovic

Rafael Leao ha comunicato pubblicamente l’intenzione di lasciare il Milan e cercare una nuova esperienza in un altro campionato.

Leao e il timing della rottura: una mossa che complica tutto

L’annuncio del portoghese non è casuale. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Galatasaray e Fenerbahce hanno già presentato proposte concrete: dieci milioni netti a stagione, cifra nettamente superiore ai sette (bonus inclusi) che percepisce attualmente a Milano. Il club turco ha già mosso i primi passi, offrendo un contratto sostanzialmente più ricco.

La valutazione del cartellino rimane fissata tra i 50 e 60 milioni di euro ma le dichiarazioni pubbliche di Leao avrebbero già eroso il prezzo iniziale. Un giocatore che comunica la propria partenza attraverso i media indebolisce la posizione negoziale del proprio club, specie quando la parte dirigenziale è in ricostruzione.

L’assenza di una struttura manageriale favorisce le fughe

Leao avrebbe potuto risolvere tutto internamente, discutendo direttamente con la dirigenza ma ha scelto invece di esporsi pubblicamente, in un’uscita che i tifosi hanno percepito come poco elegante e legittimamente poco leale.

Cosa significa questa situazione per il Milan? Significa che altri giocatori della rosa potrebbero iniziare a valutare le loro opzioni. L’assenza di una struttura forte crea il vuoto dove prosperano le fughe. Ibrahimovic e Cardinale devono ricostruire subito un organigramma credibile, altrimenti i casi come quello di Leao diventeranno moltiplicarsi.

I prossimi giorni saranno decisivi. Se il Milan non riuscirà a gestire questa situazione con fermezza e chiarezza, la partenza del numero 10 potrebbe diventare il segnale di una crisi ben più profonda. Le squadre turche attendono sviluppi, ma anche il calciomercato europeo osserva attentamente.