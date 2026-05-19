Il giocatore mette in crisi il Milan? I numeri non mentono

Dopo settimane complicate, il Milan ha ritrovato il sorriso espugnando il Ferraris contro il Genoa, interrompendo una serie negativa che aveva alimentato dubbi e tensioni attorno alla squadra di Max Allegri. A far discutere, però, continua a essere soprattutto Rafael Leao, assente per squalifica nell’ultima uscita. I numeri stagionali evidenziano un dato sorprendente: senza il portoghese in campo, i rossoneri raccolgono più punti e segnano con maggiore continuità rispetto a quando il 10 non è in campo. Una statistica che sta dividendo sempre più tifosi e addetti ai lavori sul reale peso del numero 10 nel progetto milanista.

Il Milan senza Leao convince di più

Le statistiche stagionali raccontano un Milan più efficace quando Rafael Leao non è in campo. Nelle 9 partite disputate senza il portoghese, i rossoneri hanno ottenuto sette vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, con una media di 2,4 punti a gara e oltre due gol segnati per incontro. Numeri decisamente superiori rispetto a quelli registrati con Leao titolare, ovvero 1.7 punti di media in 28 partite giocate. Situazione nella quale il Milan ha mantenuto un rendimento più discontinuo sia nei risultati sia nella produzione offensiva.

Nonostante questi dati, il talento dell’attaccante portoghese resta evidente. Leao è comunque uno dei migliori marcatori stagionali del Milan e continua a essere un giocatore capace di accendere le partite con giocate decisive. Tuttavia, il rapporto con l’ambiente rossonero sembra essersi incrinato nel corso dell’ultima stagione, tra prestazioni altalenanti e contestazioni dei tifosi. Per questo motivo, in vista dell’estate, il suo futuro appare sempre più incerto e il club potrebbe valutare eventuali offerte.