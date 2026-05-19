Milan, missione Cagliari per la Champions: l’ultima partita in rossonero per Leao?

Il Milan è riuscito a scacciare i fantasmi vincendo la delicatissima gara di Genova e adesso ha nelle sue mani la qualificazione alla prossima Champions League. Ai rossoneri basterà vincere contro il Cagliari a San Siro per concludere questo campionato al terzo posto in classifica, centrando l’obiettivo nonostante un finale di stagione complicato. Quella contro i sardi potrebbe essere l’ultima partita in rossonero per diversi tesserati e tra questi c’è anche Rafael Leao.

Milann-Cagliari può essere l’ultima partita di Leao: in estate può lasciare il club rossonero

Rafael Leao, dopo aver scontato la squalifica che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Genova, tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri per il match contro il Cagliari. Da capire se partirà titolare o se inizierà dalla panchina ma soprattutto se quella contro i sardi sarà la sua ultima partita con la maglia rossonera.

Se lo domanda il ‘Corriere dello Sport’: sarà l’ultima partita di Leao al Milan? Il mercato di questa estate potrebbe portare il portoghese lontano da Milano, con il club di Via Aldo Rossi pronto ad ascoltare eventuali offerte. Anche quest’anno il rendimento del numero dieci è stato altalenante e la sua permanenza in rossonero è adesso tutt’altro che certa.