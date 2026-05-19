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Milan, missione Cagliari per la Champions: l’ultima partita in rossonero per Leao?

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Milan, missione Cagliari per la Champions: l’ultima partita in rossonero per Leao?
Rafael Leao, attaccante del Milan. Foto: ANSA
Rafael Leao, attaccante del Milan, in maglia rossonera durante una partita

Il Milan è riuscito a scacciare i fantasmi vincendo la delicatissima gara di Genova e adesso ha nelle sue mani la qualificazione alla prossima Champions League. Ai rossoneri basterà vincere contro il Cagliari a San Siro per concludere questo campionato al terzo posto in classifica, centrando l’obiettivo nonostante un finale di stagione complicato. Quella contro i sardi potrebbe essere l’ultima partita in rossonero per diversi tesserati e tra questi c’è anche Rafael Leao.

Milann-Cagliari può essere l’ultima partita di Leao: in estate può lasciare il club rossonero

Rafael Leao, dopo aver scontato la squalifica che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Genova, tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri per il match contro il Cagliari. Da capire se partirà titolare o se inizierà dalla panchina ma soprattutto se quella contro i sardi sarà la sua ultima partita con la maglia rossonera.

Rafael Leao, attaccante del Milan, nel corso del match contro la Roma
Rafael Leao, attaccante del Milan Fonte: ANSA

Se lo domanda il ‘Corriere dello Sport’: sarà l’ultima partita di Leao al Milan? Il mercato di questa estate potrebbe portare il portoghese lontano da Milano, con il club di Via Aldo Rossi pronto ad ascoltare eventuali offerte. Anche quest’anno il rendimento del numero dieci è stato altalenante e la sua permanenza in rossonero è adesso tutt’altro che certa.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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