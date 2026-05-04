Calciomercato del Milan

Il Milan fa sul serio per il centrocampista: contatti con l’entourage del calciatore

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Il Milan fa sul serio per il centrocampista: contatti con l’entourage del calciatore
Igli Tare, direttore sportivo del Milan
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, osserva la partita dalla tribuna

I dialoghi tra la dirigenza del Milan e Massimiliano Allegri sono proseguiti anche nei giorni che hanno preceduto la sfida contro il Sassuolo. Le parti si sono incontrate per fare il punto sul prossimo mercato estivo, fondamentale per mettere a disposizione del tecnico livornese una rosa più completa e qualitativa. Tra i nomi che piacerebbero molto all’allenatore rossonero c’è anche quello di Ismael Koné, protagonista anche ieri nella sfida del Mapei.

Interesse del Milan per Koné: contattato l’entourage del centrocampista

Il Milan fa sul serio per Ismael Koné. Come raccontato da Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, il centrocampista canadese piace molto a Massimiliano Allegri e il club rossonero avrebbe già avuto dei contatti con l’entourage del calciatore. Sul giocatore del Sassuolo, che in questa stagione ha già messo a referto sei reti’ c’è anche l’interesse dell’Inter.

Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo, festeggia al termine del match contro l'Atalanta
Ismael Koné, centrocampista del Sassuolo

Koné obiettivo del Milan? L’annuncio di Tare

Intervistato da DAZN prima del fischio d’inizio del match tra Sassuolo e Milan, il direttore sportivo Igli Tare ha parlato anche delle voci di mercato su Ismael Koné:

“Sicuramente è un giocatore che ha fatto un ottimo campionato con il Sassuolo, come tutta la squadra. È un giocatore che ha certe caratteristiche e conosce anche i livelli alti, perché in Francia ha giocato anche partite importanti. Potrebbe essere un uomo mercato del Sassuolo”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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