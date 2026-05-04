Il Milan fa sul serio per il centrocampista: contatti con l’entourage del calciatore

I dialoghi tra la dirigenza del Milan e Massimiliano Allegri sono proseguiti anche nei giorni che hanno preceduto la sfida contro il Sassuolo. Le parti si sono incontrate per fare il punto sul prossimo mercato estivo, fondamentale per mettere a disposizione del tecnico livornese una rosa più completa e qualitativa. Tra i nomi che piacerebbero molto all’allenatore rossonero c’è anche quello di Ismael Koné, protagonista anche ieri nella sfida del Mapei.

Interesse del Milan per Koné: contattato l’entourage del centrocampista

Il Milan fa sul serio per Ismael Koné. Come raccontato da Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, il centrocampista canadese piace molto a Massimiliano Allegri e il club rossonero avrebbe già avuto dei contatti con l’entourage del calciatore. Sul giocatore del Sassuolo, che in questa stagione ha già messo a referto sei reti’ c’è anche l’interesse dell’Inter.

Koné obiettivo del Milan? L’annuncio di Tare

Intervistato da DAZN prima del fischio d’inizio del match tra Sassuolo e Milan, il direttore sportivo Igli Tare ha parlato anche delle voci di mercato su Ismael Koné: