Calciomercato del Milan

Il Real Madrid osserva in casa Milan: un big rossonero nel mirino dei Blancos

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Il Real Madrid osserva in casa Milan: un big rossonero nel mirino dei Blancos
Milan, Maignan, Fofana, Pavlovic, Rabiot, Gabbia e Bartesaghi
Fofana, Pavlovic, Rabiot, Gabbia e Bartesaghi abbracciano Maignan dopo una sua parata nel match contro l'inter

Nonostante la sconfitta contro il Sassuolo, il Milan ha il destino nelle proprie mani. Basterà conquistare sei punti nelle ultime tre giornate per poter strappare il pass per la prossima Champions League, fattore fondamentale per poter puntare ad alzare il livello. Per farlo bisognerà ripartire dai calciatori di alto livello già presenti in rosa, tra cui anche Mike Maignan. Il portiere francese potrebbe però avere presto sul tavolo un’offerta da parte del Real Madrid, alla ricerca di un nuovo portiere.

Milan, il Real Madrid osserva Maignan: è tra i candidati per sostituire Courtois

Nonostante un contratto fino al 2031 firmato da poco e la fascia da capitano al braccio, Mike Maignan potrebbe essere tentato da un’eventuale proposta del Real Madrid. Il club spagnolo è alla ricerca di un portiere che possa sostituire degnamente Thibaut Courtois, spesso alle prese con diversi problemi fisici.

Mike Maignan, portiere del Milan, nel corso del match contro l'Inter
Mike Maignan, portiere del Milan

Il francese, secondo quanto raccontato dal quotidiano El Nacional, sarebbe uno dei quattro candidati all’eventuale successione dell’estremo difensore belga, corteggiato anche da alcuni club arabi. Oltre a Maignan, i Blancos starebbero valutando anche i profili di Verbruggen, Kobel e Diogo Costa ma il portiere rossonero sarebbe ritenuto il migliore in rapporto qualità-prezzo.

Maignan-Real Madrid, dal costo dell’operazione alla volontà del francese

Per lasciar partire Mike Maignan, il Milan potrebbe accontentarsi di un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro. Un prezzo ritenuto adeguato dal Real Madrid, in questo momento non disposto a pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro per strappare Diogo Costa al Porto.

Per il momento, però, la volontà di Maignan è quella di continuare la sua avventura in rossonero, tornando a calcare i palcoscenici della Champions League sotto la guida di Massimiliano Allegri, già fondamentale per convincerlo a rinnovare il suo contratto negli scorsi mesi.

 

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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