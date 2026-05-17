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Inter, provocazione contro il Milan durante la festa: la FOTO fa infuriarei i tifosi

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Inter, provocazione contro il Milan durante la festa: la FOTO fa infuriarei i tifosi
L'Inter festeggia lo Scudetto con qualche sfotto al Milan. Foto: ANSA
Squadra dell'Inter festeggia lo Scudetto sul podio con trofeo e coriandoli

Nella parata per il suo ventunesimo Scudetto, i giocatori dell’Inter non hanno fatto mancare sfottò nei confronti dei cugini rossoneri, ed in particolare Marcus Thuram si è reso protagonista di una in giro nei confronti del Milan, con tifosi ed addetti ai lavori che non si sono lascati sfuggire il momento, scattando foto e video che rimarranno nella storia delle rivalità tra le 2 milanesi.

Thuram pensa al Milan durante la festa Scudetto: lo striscione

Il primo striscione ad essere preso ed esposto da Thuram è un classico della storia tra Inter e Milan: infatti è uno striscione che prende spunto da quello esposto dai tifosi rossoneri a seguito della vittoria della Champions nel 2007, con la famosa frase con Ambrosini protagonista. Oggi Thuram la interpreta direttamente, con un: “I derby vinti mettili nel c…”

 

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Insomma, l’Inter con il “doblete” in tasca prende in giro i cugini rossoneri, che però con i 2 derby vinti hanno preso una, seppur minore, rivincita sul popolo nerazzurro.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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