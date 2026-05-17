Inter, provocazione contro il Milan durante la festa: la FOTO fa infuriarei i tifosi

Nella parata per il suo ventunesimo Scudetto, i giocatori dell’Inter non hanno fatto mancare sfottò nei confronti dei cugini rossoneri, ed in particolare Marcus Thuram si è reso protagonista di una in giro nei confronti del Milan, con tifosi ed addetti ai lavori che non si sono lascati sfuggire il momento, scattando foto e video che rimarranno nella storia delle rivalità tra le 2 milanesi.

Thuram pensa al Milan durante la festa Scudetto: lo striscione

Il primo striscione ad essere preso ed esposto da Thuram è un classico della storia tra Inter e Milan: infatti è uno striscione che prende spunto da quello esposto dai tifosi rossoneri a seguito della vittoria della Champions nel 2007, con la famosa frase con Ambrosini protagonista. Oggi Thuram la interpreta direttamente, con un: “I derby vinti mettili nel c…”

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Insomma, l’Inter con il “doblete” in tasca prende in giro i cugini rossoneri, che però con i 2 derby vinti hanno preso una, seppur minore, rivincita sul popolo nerazzurro.