La Roma vince e mette nei guai il Milan? Cosa succede ora con la corsa Champions

Una vittoria roboante della Roma sulla Fiorentina, una lotta Champions totalmente riaperta: è questo il titolo del lunedì di campionato. I giallorossi sfruttano bene gli stop di Juve e Milan e si riavvicinano alla zona Champions, distante solo una lunghezza sui bianconeri e due dal Milan. I rossoneri non possono più permettersi passi falsi, visto che la Champions non è mai stata cosi a rischio come in questa fase finale stagionale.

Milan, Juve e Roma: i calendari delle 3 squadre a confronto

Guardando i calendari il Milan sembra avere il finale più impegnativo: dovrà vedersela con Atalanta e Genoa, oltre al Cagliari all’ultima giornata, che potrebbe rivelarsi decisiva se i sardi non fossero ancora salvi.

La Juventus, invece, sembra avere sulla carta il calendario più agevole rispetto alle rivali, grazie all’assenza di scontri diretti di alto livello, anche se resta comunque da affrontare il derby contro il Torino. Anche la Roma dovrà misurarsi con un derby tra due giornate; prima affronterà il Parma e poi il Verona, in un percorso che non è dei più semplici ma comunque gestibile.

Guardando allo stato di forma, il Milan appare la squadra più in difficoltà, soprattutto per la scarsa produzione offensiva. La Juventus, al contrario, sembra più condizionata da un aspetto mentale che da limiti di gioco. La Roma, infine, vive un momento positivo sia sul piano del gioco sia del morale, risultando così una vera incognita in vista delle ultime tre giornate.