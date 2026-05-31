Leao, cessione ormai certa: interesse concreto!

Finale di stagione con i botti in casa Milan. L’esclusione dalla prossima edizione della Champions League ha comportato l’esonero dell’allenatore e di diverse figure dirigenziali. Proprio in queste ore, anche Rafael Leao sembra destinato alla partenza: spunta l’interesse concreto per lui!

Si prevede un’estate senza freni per il Milan, diversi cambiamenti sono in atto e non è escluso uno stravolgimento della rosa. A parlare è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista ha parlato della situazione legata alla partenza di Leao.

Di seguito le parole di Moretto in merito a Rafa Leao:

“Ad inizio stagione, quando il Milan andava bene e Leao stava ingranando, si stava parlando anche di un possibile rinnovo che ora è in scadenza 2028. Col passare del tempo la trattativa si è arenata anche per varie divergenze all’interno del club e verso marzo/aprile diciamo che il Milan avrebbe aperto ad un addio di Leao”

Rafael Leao in azione con la maglia dell’Arsenal

“Il Galatasaray c’è e vuole il giocatore, ci sono anche dei sondaggi dalla Premier League. Il Barcellona è saltato perché ha preso Gordon e bisognerà capire se l’Arabia chiamerà ma ad oggi la Turchia è più forte sul giocatore”