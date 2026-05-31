Calciomercato del Milan

Leao, cessione ormai certa: interesse concreto!

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Leao, cessione ormai certa: interesse concreto!
Rafael Leao durante una partita con la maglia del Milan. Foto: ANSA
Rafael Leao in maglia Milan rossonera durante una partita, sguardo pensieroso rivolto verso il basso

Finale di stagione con i botti in casa Milan. L’esclusione dalla prossima edizione della Champions League ha comportato l’esonero dell’allenatore e di diverse figure dirigenziali. Proprio in queste ore, anche Rafael Leao sembra destinato alla partenza: spunta l’interesse concreto per lui!

Milan, Leao in partenza: le dichiarazioni

Si prevede un’estate senza freni per il Milan, diversi cambiamenti sono in atto e non è escluso uno stravolgimento della rosa. A parlare è Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista ha parlato della situazione legata alla partenza di Leao.

Di seguito le parole di Moretto in merito a Rafa Leao:

“Ad inizio stagione, quando il Milan andava bene e Leao stava ingranando, si stava parlando anche di un possibile rinnovo che ora è in scadenza 2028. Col passare del tempo la trattativa si è arenata anche per varie divergenze all’interno del club e verso marzo/aprile diciamo che il Milan avrebbe aperto ad un addio di Leao

Rafael Leao in maglia Arsenal, con lo sguardo rivolto verso il basso durante una partita
Rafael Leao in azione con la maglia dell’Arsenal

“Il Galatasaray c’è e vuole il giocatore, ci sono anche dei sondaggi dalla Premier League. Il Barcellona è saltato perché ha preso Gordon e bisognerà capire se l’Arabia chiamerà ma ad oggi la Turchia è più forte sul giocatore”

Leao via: estate di rivoluzione per il Milan

Dopo la deludente annata, i rossoneri avevano bisogno di cambiamento. Si è partiti, ovviamente, dall’alto con la fascia dirigenziale e ora toccherà trovare gli uomini giusti. Una volta fatto questo, e aver scelto il nuovo allenatore, toccherà alla squadra: si prevede una lunga e calda estate a Milanello.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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