Milan, fissato l’incontro per il nuovo allenatore: spunta anche una nuova alternativa

Il Milan è pronto a dare una svolta in vista della prossima stagione: accelera la scelta del nuovo allenatore tra Oliver Glasner e Arne Slot. Colloquio fissato per martedì con Glasner, ma l’olandese ex Liverpool si affaccia come possibile alternativa.
Glasner nel mirino: incontro in arrivo
Il nome di Oliver Glasner è entrato prepotentemente nel casting tecnico del Milan per la stagione 2026/27. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club ha programmato un incontro con l’allenatore austriaco per martedì prossimo, in un tentativo di definire nei dettagli un progetto condiviso.
Glasner arriva da un triennio di successi con il Crystal Palace, dove ha conquistato trofei europei e nazionali, attirando l’attenzione dei club più importanti. Nonostante un’offerta dalla Francia, la priorità del tecnico sembrerebbe quella di valutare con attenzione la proposta rossonera prima di decidere il proprio futuro.
Occhio a Slot: il Milan ci pensa
Accanto a Glasner, negli ultimi giorni è riemerso il nome di Arne Slot come possibile allenatore per il Milan. L’allenatore olandese, recentemente esonerato dal Liverpool, ha messo nel mirino una nuova avventura dopo la chiusura del suo rapporto con i Reds.
Slot sarebbe aperto all’idea di sedersi sulla panchina rossonera, ma a una condizione chiara sul progetto tecnico ed economico.
Settimana decisiva per il futuro
La settimana che si apre sarà decisiva per il futuro del Milan. Tra l’incontro con Glasner e l’ipotesi Slot, la società rossonera deve imprimere una direzione chiara alla prossima stagione, anche per via delle ferite che la piazza risente.
La scelta del nuovo allenatore non sarà solo tattica, ma anche simbolica per un club in piena transizione, desideroso di tornare protagonista sia nel campionato italiano che nelle competizioni europee.